Удалось спасти 30 человек: какие последствия атаки на терминал "Новой почты" на Харьковщине

Российские оккупанты в ночь на 13 января обстреляли терминал "Новой почты" в пригороде Харькова. Это уже четвертая атака на предприятие.

Постоянные атаки на этот терминал свидетельствует об умышленном намерении уничтожать это предприятие. Об этом рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, который сообщил о последствиях обстрела.

В результате атаки известно о четырех погибших. Еще четыре человека находятся в больнице, им оказывают помощь.

В результате атаки были разрушены здания, возникло несколько очагов возгорания на общей площади около 500 кв. м. Загорелись также автомобили и оборудование. Ликвидация последствий этого вражеского удара продолжается.

Спасателям удалось спасти 30 человек, двух из них работники ГСЧС деблокировали из-под завалов.

Відео дня

Последствия удара Фото: Олег Синегубов / Telegram Последствия удара Фото: Олег Синегубов / Telegram Последствия удара Фото: Олег Синегубов / Telegram Последствия удара Фото: Олег Синегубов / Telegram Последствия удара Фото: Олег Синегубов / Telegram

В то же время в "Новой почте" назвали имена погибших:

Виктор Пархоменко, 37 лет;

Тарас Вовк, 34 года;

Евгений Ермаков, 39 лет;

Дмитрий Захаров, 23 года.

Атака на терминал произошла сегодня ночью: враг ударил ракетой по Харьковскому инновационному терминалу. В результате удара почти полностью уничтожен грузовой терминал и частично — почтовый.

Напомним, кроме терминала "Новой почты" пострадало также здание детского санатория, который расположен в Шевченковском районе Харькова. В результате попадания дрона в здание на месте случился пожар, по предварительным данным ОВА, пострадавших нет.

В ночь на 31 декабря 2025-го года обломки вражеского дрона упали на территорию автодвора сортировочного терминала Новой почты в Одессе. Во время атаки сотрудники не пострадали, поскольку находились в укрытии, однако загорелся прицеп одного из автомобилей "Новой почты".