ВС РФ атаковали терминал "Новой почты" в Харькове: четверо погибших и четверо раненых (фото)
В компании подтвердили, что враг ударил ракетой по Харьковскому инновационному терминалу. Почти полностью уничтожен грузовой терминал и частично — почтовый.
"Погибли четверо наших сотрудников: двое работников сортировочного центра и двое водителей партнера-экспедитора. Мы на постоянной связи с их семьями и оказываем всю необходимую помощь", — сообщили в компании.
Также рассказали, что в результате атаки были ранены трое сотрудников сортировочного центра и один водитель партнера-перевозчика. Они находятся в больнице под наблюдением медиков, их жизни ничего не угрожает.
"С клиентами, чьи посылки были уничтожены, мы свяжемся и компенсируем их стоимость. Сочувствуем семьям погибших и пострадавших. Мы помним каждого", — резюмировали в компании.
А телеканал "Суспільне" связался с сотрудником "Новой почты" Андреем Поднебесным, который работает на терминале в Коротиче, который обстреляли россияне. По словам парня, это уже третья атака ВС РФ, которую он пережил на работе.
"Переживаешь, конечно, ну, что делать? Работать приходится. Риск он всегда, даже дома находясь. При мне уже, ну, при мне, наверное, раз уже третий прилетает. Сначала я работал на посылочном терминале, тоже прилетела, спустилась на парашюте ракета, меня тогда тоже оглушило и ранение в ногу. Потом же еще здесь "Шахеды" прилетали. Ну и это еще это третий раз уже", — говорит мужчина.
По его словам, когда началась тревога, работники ушли в укрытие — в одно из них были попадания.
"В момент удара я почувствовал взрывную волну, услышал, что мне что-то прилетело в руку, в паховую область, меня сразу оглушило, телефон вылетел в терминал. Потом были повторные попадания, помню, что-то или ракета летела, потом начало что-то гореть в терминале, потом уже слышали, что "Шахед" снижался тоже где-то", — рассказал работник.
Андрей Поднебесный говорит, что за полчаса вышел из своего укрытия, искал людей.
"Нашел своего работника, который был завален, с разбитой головой лежал. Другой лежал под завалами, они подавали звук. Поэтому я своему начальнику сообщил, что они там находятся", — рассказал Поднебесный. На место прибыли спасатели и помогли пострадавшим.
Напомним, кроме терминала "Новой почты" один из вражеских дронов попал по зданию детского санатория, расположенном в Шевченковском районе Харькова. В результате попадания на месте случился пожар, по предварительным данным ОВА, пострадавших нет.
После ночной атаки на города Украины в Киеве и области был введен режим аварийных отключений света. Графики не действуют.