ВС РФ атаковали терминал "Новой почты" в Харькове: четверо погибших и четверо раненых (фото)

В компании подтвердили, что враг ударил ракетой по Харьковскому инновационному терминалу. Почти полностью уничтожен грузовой терминал и частично — почтовый.

"Погибли четверо наших сотрудников: двое работников сортировочного центра и двое водителей партнера-экспедитора. Мы на постоянной связи с их семьями и оказываем всю необходимую помощь", — сообщили в компании.

Также рассказали, что в результате атаки были ранены трое сотрудников сортировочного центра и один водитель партнера-перевозчика. Они находятся в больнице под наблюдением медиков, их жизни ничего не угрожает.

"С клиентами, чьи посылки были уничтожены, мы свяжемся и компенсируем их стоимость. Сочувствуем семьям погибших и пострадавших. Мы помним каждого", — резюмировали в компании.

А телеканал "Суспільне" связался с сотрудником "Новой почты" Андреем Поднебесным, который работает на терминале в Коротиче, который обстреляли россияне. По словам парня, это уже третья атака ВС РФ, которую он пережил на работе.

Россияне убили четырех человек в Харькове Фото: Суспільне Харків

"Переживаешь, конечно, ну, что делать? Работать приходится. Риск он всегда, даже дома находясь. При мне уже, ну, при мне, наверное, раз уже третий прилетает. Сначала я работал на посылочном терминале, тоже прилетела, спустилась на парашюте ракета, меня тогда тоже оглушило и ранение в ногу. Потом же еще здесь "Шахеды" прилетали. Ну и это еще это третий раз уже", — говорит мужчина.

По его словам, когда началась тревога, работники ушли в укрытие — в одно из них были попадания.

"В момент удара я почувствовал взрывную волну, услышал, что мне что-то прилетело в руку, в паховую область, меня сразу оглушило, телефон вылетел в терминал. Потом были повторные попадания, помню, что-то или ракета летела, потом начало что-то гореть в терминале, потом уже слышали, что "Шахед" снижался тоже где-то", — рассказал работник.

Андрей Поднебесный говорит, что за полчаса вышел из своего укрытия, искал людей.

"Нашел своего работника, который был завален, с разбитой головой лежал. Другой лежал под завалами, они подавали звук. Поэтому я своему начальнику сообщил, что они там находятся", — рассказал Поднебесный. На место прибыли спасатели и помогли пострадавшим.

Напомним, кроме терминала "Новой почты" один из вражеских дронов попал по зданию детского санатория, расположенном в Шевченковском районе Харькова. В результате попадания на месте случился пожар, по предварительным данным ОВА, пострадавших нет.

После ночной атаки на города Украины в Киеве и области был введен режим аварийных отключений света. Графики не действуют.