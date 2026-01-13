ЗС РФ атакували термінал "Нової пошти" у Харкові: четверо загиблих та четверо поранених (фото)

В компанії підтвердили, що ворог вдарив ракетою по Харківському інноваційному терміналу. Майже повністю знищено вантажний термінал та частково — поштовий.

"Загинули четверо наших працівників: двоє працівників сортувального центру та двоє водіїв партнера-експедитора. Ми на постійному зв’язку з їхніми родинами та надаємо всю необхідну допомогу", - повідомили в компанії.

Також розповіли, що внаслідок атаки було поранено трьох співробітників сортувального центру та одного водія партнера-перевізника. Вони перебувають у лікарні під наглядом медиків, їхньому життю нічого не загрожує.

"З клієнтами, чиї посилки були знищені, ми зв’яжемося та компенсуємо їхню вартість. Співчуваємо сім’ям загиблих та постраждалих. Ми пам’ятаємо кожного", - резюмували у компанії.

А телеканал "Суспільне" зв'язався із співробітником "Нової пошти" Андрієм Піднебесним, який працює на терміналі в Коротичі, який обстріляли росіяни. За словами хлопця, це вже третя атака ЗС РФ, яку він пережив на роботі.

Росіяни вбили чотирьох людей у Харкові Фото: Суспільне Харків

"Переживаєш, звісно, ну, що робити? Працювати доводиться. Ризик він завжди, навіть вдома перебуваючи. При мені вже, ну, при мені, мабуть, раз уже третій прилітає. Спочатку я працював на посилковому терміналі, теж прилетіла, спустилась на парашуті ракета, мене тоді теж оглушило і поранення в ногу. Потім же ще тут "Шахеди" прилітали. Ну і це ще це третій раз уже", — говорить чоловік.

За його словами, коли почалася тривога, працівники пішли в укриття — в одне з них були влучання.

"У момент удару я відчув вибухову хвилю, почув, що мені щось прилетіло в руку, в пахвинну ділянку, мене одразу оглушило, телефон вилетів в термінал. Потім були повторні влучання, пам'ятаю, щось чи ракета летіла, потім почало щось горіти в терміналі, потім вже чули, що "Шахед" знижався теж десь", — розповів працівник.

Андрій Піднебесний каже, що за пів години вийшов зі свого укриття, шукав людей.

"Знайшов свого працівника, який був завалений, з розбитою головою лежав. Інший лежав під завалами, вони подавали звук. Тому я своєму начальнику повідомив, що вони там перебувають", — розповів Піднебесний. На місце прибули рятувальники та допомогли постраждалим.

Нагадаємо, окрім терміналу "Нової пошти" один з ворожих дронів поцілив по будівлі дитячого санаторію, розташованому у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок влучання на місці трапилася пожежа, за попередніми даними ОВА, постраждалих немає.

Після нічної атаки на міста України в Києві та області було запроваджено режим аварійних відключень світла. Графіки не діють.