ЗС РФ атакували термінал "Нової пошти" у Харкові: четверо загиблих та четверо поранених (фото)
В компанії підтвердили, що ворог вдарив ракетою по Харківському інноваційному терміналу. Майже повністю знищено вантажний термінал та частково — поштовий.
"Загинули четверо наших працівників: двоє працівників сортувального центру та двоє водіїв партнера-експедитора. Ми на постійному зв’язку з їхніми родинами та надаємо всю необхідну допомогу", - повідомили в компанії.
Також розповіли, що внаслідок атаки було поранено трьох співробітників сортувального центру та одного водія партнера-перевізника. Вони перебувають у лікарні під наглядом медиків, їхньому життю нічого не загрожує.
"З клієнтами, чиї посилки були знищені, ми зв’яжемося та компенсуємо їхню вартість. Співчуваємо сім’ям загиблих та постраждалих. Ми пам’ятаємо кожного", - резюмували у компанії.
А телеканал "Суспільне" зв'язався із співробітником "Нової пошти" Андрієм Піднебесним, який працює на терміналі в Коротичі, який обстріляли росіяни. За словами хлопця, це вже третя атака ЗС РФ, яку він пережив на роботі.
"Переживаєш, звісно, ну, що робити? Працювати доводиться. Ризик він завжди, навіть вдома перебуваючи. При мені вже, ну, при мені, мабуть, раз уже третій прилітає. Спочатку я працював на посилковому терміналі, теж прилетіла, спустилась на парашуті ракета, мене тоді теж оглушило і поранення в ногу. Потім же ще тут "Шахеди" прилітали. Ну і це ще це третій раз уже", — говорить чоловік.
За його словами, коли почалася тривога, працівники пішли в укриття — в одне з них були влучання.
"У момент удару я відчув вибухову хвилю, почув, що мені щось прилетіло в руку, в пахвинну ділянку, мене одразу оглушило, телефон вилетів в термінал. Потім були повторні влучання, пам'ятаю, щось чи ракета летіла, потім почало щось горіти в терміналі, потім вже чули, що "Шахед" знижався теж десь", — розповів працівник.
Андрій Піднебесний каже, що за пів години вийшов зі свого укриття, шукав людей.
"Знайшов свого працівника, який був завалений, з розбитою головою лежав. Інший лежав під завалами, вони подавали звук. Тому я своєму начальнику повідомив, що вони там перебувають", — розповів Піднебесний. На місце прибули рятувальники та допомогли постраждалим.
Нагадаємо, окрім терміналу "Нової пошти" один з ворожих дронів поцілив по будівлі дитячого санаторію, розташованому у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок влучання на місці трапилася пожежа, за попередніми даними ОВА, постраждалих немає.
Після нічної атаки на міста України в Києві та області було запроваджено режим аварійних відключень світла. Графіки не діють.