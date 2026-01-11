Вибухи у Києві та області, у Харкові влучання в об'єкт інфраструктури: росіяни атакували Україну дронами, що відомо

У ніч на 11 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники з різних напрямків. Вибухи на тлі атаки зокрема пролунали у Києві, Київській та Харківській областях.

Повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА було оголошено у Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях, а також у столиці. Фокус зібрав усе, що відомо про нічний обстріл росіян.

Ворожі дрони у небі над Україною військові фіксували пізно ввечері 10 січня та після опівночі. Близько 01:00 години Повітряні сили попередили про рух БпЛА у Київській області у напрямку Борисполя.

Згодом військові уточнили, що дрони рухаються курсом також на Васильків та Вишеньки на Київщині. У Київській обласній військові адміністрації повідомили, що в регіоні працюють сили Протиповітряної оборони по ворожих цілях у небі.

Відео дня

Через деякий час вибухи було чутно у Києві. У Київській міській військовій адміністрації інформували, що ППО працює по "Шахедах" у небі над столицею.

Інформації про наслідки атаки ЗС РФ на Київ та область на момент публікації не надходило.

Вибухи у Харкові

Також близько 01:00 години повітряну тривогу оголосили у Харкові через загрозу російських БпЛА типу "Молнія". Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворожий дрон вдарив по Слобідському районі, під атакою опинився об'єкт інфраструктури.

На місці влучання БпЛА у Харкові працюють оперативні служби. Даних щодо постраждалих та інші наслідки встановлюються.

Станом на 01:55 годину Повітряні сили знову попереджали про рух ворожих дронів на півночі Харківщини, що тримали курс на південь.

Нагадаємо, 10 січня моніторингові канали повідомили, що сили ППО вперше збили балістичну ракету у небі над Харковом: цей випадок став першим за весь час повномасштабної війни.

Також у ніч на 10 січня ворог масовано атакував Дніпропетровську область "Шахедами": голова ОВА Олександр Ганжа розповів про наслідки обстрілу.