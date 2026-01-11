Взрывы в Киеве и области, в Харькове попадание в объект инфраструктуры: россияне атаковали Украину дронами, что известно

В ночь на 11 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники с разных направлений. Взрывы на фоне атаки в частности прозвучали в Киеве, Киевской и Харьковской областях.

Воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА была объявлена в Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях, а также в столице. Фокус собрал все, что известно о ночном обстреле россиян.

Вражеские дроны в небе над Украиной военные фиксировали поздно вечером 10 января и после полуночи. Около 01:00 часов Воздушные силы предупредили о движении БпЛА в Киевской области в направлении Борисполя.

Впоследствии военные уточнили, что дроны движутся курсом также на Васильков и Вишенки на Киевщине. В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе работают силы Противовоздушной обороны по вражеским целям в небе.

Через некоторое время взрывы были слышны в Киеве. В Киевской городской военной администрации информировали, что ПВО работает по "Шахедам" в небе над столицей.

Информации о последствиях атаки ВС РФ на Киев и область на момент публикации не поступало.

Взрывы в Харькове

Также около 01:00 часов воздушную тревогу объявили в Харькове из-за угрозы российских БПЛА типа "Молния". Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что вражеский дрон ударил по Слободскому району, под атакой оказался объект инфраструктуры.

На месте попадания БпЛА в Харькове работают оперативные службы. Данные о пострадавших и другие последствия устанавливаются.

По состоянию на 01:55 часов Воздушные силы снова предупреждали о движении вражеских дронов на севере Харьковщины, которые держали курс на юг.

Напомним, 10 января мониторинговые каналы сообщили, что силы ПВО впервые сбили баллистическую ракету в небе над Харьковом: этот случай стал первым за все время полномасштабной войны.

Также в ночь на 10 января враг массированно атаковал Днепропетровскую область "Шахедами": глава ОВА Александр Ганжа рассказал о последствиях обстрелов.