Считалось невозможным: ПВО впервые сбила над Харьковом баллистическую ракету РФ, — мониторы (видео)

Во время атаки ВС РФ противовоздушная оборона уничтожила баллистику, которая летела на Харьков. Этот случай стал первым за время полномасштабного вторжения.

Впервые за время полномасштабного вторжения россиян украинская ПВО сбила баллистическую ракету, которая была нацелена на Харьков. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Также в сети публикуют видео, на котором, как утверждается, показано сбивание баллистической ракеты над городом.

Отмечается, что сбивание подобных целей ранее считалось технически невозможной задачей, поскольку время прилета ракет составляло лишь 40-90 секунд.

Заведение общественного питания в Харькове после ракетной атаки Фото: Соцсети Обломок ракеты Фото: соцсети

В сети также обнародованы фото обломков ракеты, которые повредили одно из заведений общественного питания.

Удар баллистикой по Харькову: что известно

Городской голова Игорь Терехов сообщал о попадании в инфраструктурный объект Слободского района. Также там зафиксировано падение обломков ракеты возле многоквартирных домов.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов отмечал, что информация о пострадавших не поступала.

Напомним, 5 января российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Слободскому району Харькова. Разведывательный дрон корректировал ракетную атаку, после которой горел целый квартал.

Фокус писал, что 2 января российские оккупанты атаковали центр Харькова. Одна из ракет "Искандер", которые использовались для атаки, попала в многоквартирный дом и почти полностью его разрушила.