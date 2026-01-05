Пылает целый квартал: Россия атакует Харьков баллистикой

Российские оккупанты нанесли несколько ударов по Харькову — известно как минимум о пяти ракетных ударах по Слободскому району.

Под атакой находится промзона. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Первый взрыв прогремел около 12:50. Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростной цели в направлении Харькова. Перед этим также была информация о дронах, которые работали вблизи города. Местные Telegram-каналы сообщают о работе разведывательного дрона, который корректирует ракетную атаку.

Официальных комментариев относительно типа ракет, которыми атакуют город, пока нет, впрочем в Telegram-каналах сообщают об атаке баллистики.

Волонтер Тимофей Кучер, который сейчас находится в Харькове, сообщил, что в Харькове после атаки пылает целый квартал — небо затянуло дымом. Также в сети публикуют фотографии и видео столбов дыма, которые поднимаются после атак.

Відео дня

Также Кучер пишет о пострадавших и о том, что на место прилетов отправились представители экстренных служб. Официальной информации о пострадавших пока не поступало.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что данных о пострадавших нет. Зато ракетная опасность для города продолжается. Информация о последствиях обстрела сейчас устанавливается, отметил глава ОГА.

Напомним, что 2 января российские оккупанты атаковали центр Харькова. Одна из ракет "Искандер", которые использовались для атаки, попала в многоквартирный дом и почти полностью его разрушила.

Позже спасатели деблокировали из-под завалов тела 3-летнего ребенка и молодой женщины. Кроме двух погибших в результате атаки известно о 27 травмированных людях, среди которых был мальчик 6-месячного возраста.

Российские пропагандисты обвинили в обстириле Украину, назвав это "провокацией" и "попыткой сделать новую Бучу". Впрочем, в Центре противодействия дезинформации при СНБО опровергли эти заявления россиян.