Палає цілий квартал: Росія атакує Харків балістикою

Російські окупанти завдали декілька ударів по Харкову — відомо щонайменше про п'ять ракетних удари по Слобідському району.

Під атакою перебуває промзона. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Перший вибух пролунав близько 12:50. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Харкова. Перед цим також була інформація про дрони, які працювали поблизу міста. Місцеві Telegram-канали повідомляють про роботу розвідувального дрона, який коригує ракетну атаку.

Офіційних коментарів щодо типу ракет, якими атакують місто, наразі немає, утім у Telegram-каналах повідомляють про атаку балістики.

Волонтер Тимофій Кучер, який зараз перебуває в Харкові, повідомив, що у Харкові після атаки палає цілий квартал — небо затягнуло димом. Також у мережі публікують фотографії та відео стовпів диму, які підіймаються після атак.

Також Кучер пише про постраждалих та про те, що на місце прильотів вирушили представники екстрених служб. Офіційної інформації щодо постраждалих наразі не надходило.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що даних про постраждалих немає. Натомість ракетна небезпека для міста продовжується. Інформація щодо наслідків обстрілу зараз встановлюється, зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, що 2 січня російські окупанти атакували центр Харкова. Одна з ракет "Іскандер", які використовувалися для атаки, влучила у багатоквартирний будинок і майже повністю його зруйнувала.

Пізніше рятувальники деблокували з-під завалів тіла 3-річної дитини та молодої жінки. Крім двох загиблих внаслідок атаки відомо про 27 травмованих людей, серед яких був хлопчик 6-місячного віку.

Російські пропагандисти звинуватили в обстірілі Україну, назвавши це "провокацією" та "спробою зробити нову Бучу". Утім у Центрі протидії дезінформації при РНБО спростували ці заяви росіян.