Удар РФ по житловому будинку в Харкові: рятувальники деблокували тіла жінки та дитини

Росіяни вдень 2 січня атакували Харків балістичними ракетами та майже повністю зруйнували житлову багатоповерхівку. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла 3-річної дитини та молодої жінки.

Про деблокування тіла загиблої від обстрілу Харкова жінки о 9:11 3 січня повідомила Харківська обласна прокуратура. В Державній службі України з надзвичайних ситуацій станом на 8:39 розповідали, що звільнили з-під завалів будинку тіла 22-річної жінки та 3-річного хлопчика, який попередньо є її сином.

Про вилучення з-під руїн тіла дитини рятувальники повідомляли о 21:30. В обласній прокуратурі уточнили, що хлопчика звали Максимом.

"Особи загиблих попередньо ідентифіковано за результатами впізнання знайомим чоловіком. Остаточна ідентифікація буде здійснена після проведення відповідних експертних досліджень", — зазначили в прокуратурі.

На момент публікації новини пошуково-рятувальні роботи тривали.

Під час обстрілу Харкова 2 січня зруйновано житловий будинок Фото: ДСНС

Голова Харківської обласної військової адміністрації вранці 3 січня підтвердив, що напередодні Росія атакувала Київський район Харкова двома ракетами "Іскандер-М". За його словами, внаслідок удару загинули 22-річна жінка і 3-річний хлопчик, отримали травми 27 людей, серед яких був хлопчик 6-місячного віку. Протягом минулої доби в обласному центрі через ворожий обстріл було зруйновано торгівельно-офісну будівлю, частину під'їзду багатоквартирного чотириповерхового будинку, вибито скло у 25 будинках, лікарні та закладі освіти.

Росіяни 2 січня атакували житловий будинок у Харкові Фото: ДСНС

Обстріл Харкова 2 січня: що відомо

ЗС РФ атакували центр Харкова "Іскандерами" 2 січня близько 14:30. Одна з ракет влучила у багатоквартирний будинок і майже повністю його зруйнувала. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що під час атаки постраждало шестимісячне немовля.

Росія звинуватила в руйнуванні багатоповерхівки Україну та поширила фейк про нібито "провокацію".

Станом на 18:38 було відомо про 31 постраждалого і 12 врятованих людей, а прокуратура Харківської області показала, який вигляд мають руїни атакованої росіянами багатоповерхівки.