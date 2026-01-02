Обстріл Харкова: збільшилася кількість постраждалих, який вигляд мають руїни (відео)

Пошкоджені будинки, п'ятиповерхівки з вибитими вікнами, а одна і зовсім практично повністю зруйнована, дим від пожежі — такі наслідки прильоту двох ракет типу "Іскандер" у центр Харкова близько 14:30 дня 2 січня.

Відповідні кадри, зняті з висоти, опублікувала в YouTube прокуратура Харківської області.

Як видно на записі, руйнування жахливі, і сотні квартир залишилися без вікон або зруйновані в дні, коли надворі морозна і вітряна погода.

Крім житлових будинків, практично повністю знищено торговий центр, який не працював від початку повномасштабного вторгнення, а в лікарні, розташованій неподалік від епіцентру вибухів, вибито понад 100 вікон.

Станом на 17:00 було відомо про 30 поранених, про що повідомив мер Харкова Ігор Терехов. У ДСНС о 18:38 проінформували про 31 постраждалого і 12 врятованих.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов написав у соцмережах, що 16 постраждалих госпіталізовано, а жінку, яка потрапила в лікарню у важкому стані, зараз в операційній.

Також гострий стрес пережив шестимісячний хлопчик. Госпіталізація йому не знадобилася.

Наразі рятувальники проводять поквартирний обхід, щоб з'ясувати, яким є ступінь руйнувань, а також за потреби надати потерпілим медичну допомогу. На місці ударів триває розбір завалів, під якими можуть бути люди.

У поліції Харківської області заявили, що слідчим за фактом обстрілу внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Такий вигляд має центр Харкова у другий день 2026 року Фото: Патрульная полиция

Нагадаємо, російські пропагандисти поширюють заяви, що удар по Харкову 2 січня — це нібито "провокація" України.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ вдарили по Харкову "Іскандерами". У житлову забудову в центрі міста прилетіли дві балістичні ракети.