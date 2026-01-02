Обстріл Харкова: збільшилася кількість постраждалих, який вигляд мають руїни (відео)
Пошкоджені будинки, п'ятиповерхівки з вибитими вікнами, а одна і зовсім практично повністю зруйнована, дим від пожежі — такі наслідки прильоту двох ракет типу "Іскандер" у центр Харкова близько 14:30 дня 2 січня.
Відповідні кадри, зняті з висоти, опублікувала в YouTube прокуратура Харківської області.
Як видно на записі, руйнування жахливі, і сотні квартир залишилися без вікон або зруйновані в дні, коли надворі морозна і вітряна погода.
Крім житлових будинків, практично повністю знищено торговий центр, який не працював від початку повномасштабного вторгнення, а в лікарні, розташованій неподалік від епіцентру вибухів, вибито понад 100 вікон.
Станом на 17:00 було відомо про 30 поранених, про що повідомив мер Харкова Ігор Терехов. У ДСНС о 18:38 проінформували про 31 постраждалого і 12 врятованих.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов написав у соцмережах, що 16 постраждалих госпіталізовано, а жінку, яка потрапила в лікарню у важкому стані, зараз в операційній.
Також гострий стрес пережив шестимісячний хлопчик. Госпіталізація йому не знадобилася.
Наразі рятувальники проводять поквартирний обхід, щоб з'ясувати, яким є ступінь руйнувань, а також за потреби надати потерпілим медичну допомогу. На місці ударів триває розбір завалів, під якими можуть бути люди.
У поліції Харківської області заявили, що слідчим за фактом обстрілу внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, російські пропагандисти поширюють заяви, що удар по Харкову 2 січня — це нібито "провокація" України.
Раніше повідомлялося, що ЗС РФ вдарили по Харкову "Іскандерами". У житлову забудову в центрі міста прилетіли дві балістичні ракети.