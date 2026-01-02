Обстрел Харькова: увеличилось число пострадавших, как выглядят руины (видео)

Поврежденные дома, пятиэтажки с выбитыми окнами, а одна и вовсе практически полностью разрушена, дым от пожара – такие последствия прилета двух ракет типа "Искандер" в центр Харькова около 14:30 дня 2 января.

Соответствующие кадры, снятые с высоты, опубликовала в YouTube прокуратура Харьковской области.

Как видно на записи, разрушения ужасающие, и сотни квартир остались без окон или разрушены в дни, когда на улице морозная и ветреная погода.

Кроме жилых домов, практически полностью уничтожен торговый центр, который не работал с начала полномасштабного вторжения, а в больнице, расположенной неподалеку от эпицентра взрывов, выбиты более 100 окон.

По состоянию на 17:00 было известно о 30 раненых, о чем сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. В ГСЧС в 18:38 проинформировали о 31 пострадавшем и 12 спасенных.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал в соцсетях, что 16 пострадавших госпитализированы, а женщина, которая попала в больницу в тяжелом состоянии, сейчас в операционной.

Відео дня

Также острый стресс пережил шестимесячный мальчик. Госпитализация ему не понадобилась.

На данный момент спасатели проводят поквартирный обход, чтобы выяснить, какова степень разрушений, а также в случае необходимости предоставить потерпевшим медицинскую помощь. На месте ударов продолжается разбор завалов, под которыми могут быть люди.

В полиции Харьковской области заявили, что следователем по факту обстрела внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Так выглядит центр Харькова во второй день 2026 года Фото: Патрульная полиция

Напомним, российские пропагандисты распространяют заявления, что удар по Харькову 2 января — это якобы "провокация" Украины.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по Харькову "Искандерами". В жилую застройку в центре города прилетели две баллистические ракеты.