ВС РФ атаковали центр Харькова "Искандерами", пострадал шестимесячный ребенок

Количество раненых в результате атаки ВС РФ на центр Харькова 2 января возросло: уже 19 человек обратились за медицинской помощью.

Среди пострадавших – малыш, которому всего шесть месяцев, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, младенец, к счастью, не нуждается в госпитализации.

Возраст остальных пострадавших – от 20 до 79 лет. Почти у всех – взрывные ранения и раны от осколков стекла. Один человек испытал сильный стресс.

Медики работают в усиленном режиме, делается все возможное для стабилизации состояния раненых и их скорейшего выздоровления, а спасатели продолжают разбирать завалы в поисках людей.

Ранее сообщалось, что около 14:30 в Киевский район, в центре Харькова, был прилет двух баллистических ракет. Одна из них попала в пятиэтажный дом, почти полностью разрушив его. Также практически разрушен торговый центр, повреждены множество домов вокруг. В больнице, которая расположена недалеко от эпицентра взрывов, вылетели более 100 окон.

Відео дня

Момент прилета ракеты попал на камеру

Руководитель прокуратуры Харьковской области Амил Омаров в комментарии "Суспільне.Харків" сообщил, что россияне нанесли удар по Киевскому району Харькова ракетами типа "Искандер".

Около 16:30 в городе снова объявлена воздушная тревога, а БпЛА неустановленного типа летел в центр.

Напомним, 26 декабря в результате атаки Харькова КАБом, который упал на оживленную проезжую часть, пострадал девятимесячная девочка. Еще у пяти человек диагностирована реакция на стресс. Медики оказали всем необходимую помощь.

Об обстреле Харькова КАБами стало известно днем. В точке удара оказалось несколько автомобилей, внутри которых находились люди.