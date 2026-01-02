ЗС РФ атакували центр Харкова "Іскандерами", постраждала шестимісячна дитина

Кількість поранених унаслідок атаки ЗС РФ на центр Харкова 2 січня зросла: уже 19 осіб звернулися по медичну допомогу.

Серед постраждалих — малюк, якому лише шість місяців, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, немовля, на щастя, не потребує госпіталізації.

Вік решти постраждалих — від 20 до 79 років. Майже у всіх — вибухові поранення та рани від осколків скла. Одна людина зазнала сильного стресу.

Медики працюють у посиленому режимі, робиться все можливе для стабілізації стану поранених та їхнього якнайшвидшого одужання, а рятувальники продовжують розбирати завали в пошуках людей.

Раніше повідомлялося, що близько 14:30 у Київський район, у центрі Харкова, був приліт двох балістичних ракет. Одна з них влучила в п'ятиповерховий будинок, майже повністю зруйнувавши його. Також практично зруйновано торговий центр, пошкоджено безліч будинків навколо. У лікарні, яка розташована недалеко від епіцентру вибухів, вилетіли понад 100 вікон.

Відео дня

Момент прильоту ракети потрапив на камеру

Керівник прокуратури Харківської області Аміл Омаров у коментарі "Суспільне.Харків" повідомив, що росіяни завдали удару по Київському району Харкова ракетами типу "Іскандер".

Близько 16:30 у місті знову оголошено повітряну тривогу, а БпЛА невстановленого типу летів у центр.

Нагадаємо, 26 грудня внаслідок атаки Харкова КАБом, який упав на жваву проїжджу частину, постраждала дев'ятимісячна дівчинка. Ще в п'яти осіб діагностовано реакцію на стрес. Медики надали всім необхідну допомогу.

Про обстріл Харкова КАБами стало відомо вдень. У точці удару опинилося кілька автомобілів, усередині яких перебували люди.