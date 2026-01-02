Удар "Искандерами" по Харькову: Россия обвиняет в разрушении многоэтажки Украину

В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что россияне уже распространяют фейк о "провокации" в Харькове. ВС РФ ударили ракетами "Искандер" по жилой застройке, количество раненых уже достигло 30 человек.

Российские пропагандисты распространяют заявления, что удар по Харькову — это якобы "провокация" Украины. На самом же деле вражеские войска ударили двумя ракетами по центру города. Об этом 2 января заявили в ЦПД.

Публикация российской пропаганды об обстреле Харькова Фото: ЦПД

Боеприпасы попали по жилой застройке, разрушив многоэтажный дом в Киевском районе.

"Этот удар является свидетельством того, что рф делает все, чтобы продолжить войну и пытается сорвать усилия мира и прежде всего США, направленные на дипломатический процесс по завершению войны. Цель манипуляции — заранее переложить ответственность за собственные действия на Украину и дискредитировать будущие доказательства военных преступлений РФ", — отметила пресс-служба.

Удар "Искандерами" по Харькову: количество раненых возросло

В 17:04 городской голова Игорь Терехов проинформировал, что известно уже о 30-х пострадавших. Известно, что по меньшей мере один человек находится в тяжелом состоянии.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отмечал, что среди пострадавших — 6-месячный мальчик, который испытал сильный стресс.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов информировал о существенных разрушениях в результате удара. В "Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" заявили о пострадавших в тяжелом и среднем состояниях, в частности с осколочными ранениями и переломами конечностей. Кроме того, под завалами могут оставаться люди.

Известно, что в больнице, расположенной неподалеку от эпицентра взрывов, вылетели более 100 окон. Был практически разрушен торговый центр и повреждено множество домов вокруг. Руководитель прокуратуры Харьковской области Амил Омаров отметил, что по городу запустили ракеты типа "Искандер".