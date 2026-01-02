Удар "Іскандерами" по Харкову: Росія звинувачує у руйнуванні багатоповерхівки Україну
У Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що росіяни вже поширюють фейк про "провокацію" у Харкові. ЗС РФ вдарили ракетами "Іскандер" по житловій забудові, кількість поранених вже сягнула 30 осіб.
Російські пропагандисти поширюють заяви, що удар по Харкову — це нібито "провокація" України. Насправді ж ворожі війська вдарили двома ракетами по середмістю. Про це 2 січня заявили у ЦПД.
Боєприпаси влучили по житловій забудові, зруйнувавши багатоповерховий будинок у Київському районі.
"Цей удар є свідченням того, що рф робить усе, аби продовжити війну та намагається зірвати зусилля світу й передусім США, спрямовані на дипломатичний процес щодо завершення війни. Мета маніпуляції — заздалегідь перекласти відповідальність за власні дії на Україну й дискредитувати майбутні докази воєнних злочинів РФ", — наголосила пресслужба.
Удар "Іскандерами" по Харкову: кількість поранених зросла
О 17:04 міський голова Ігор Терехов проінформував, що відомо вже про 30-х постраждалих. Відомо, що щонайменше одна людина перебуває у важкому стані.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначав, що серед постраждалих — 6-місячний хлопчик, який зазнав сильного стресу.
Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов інформував про суттєві руйнування внаслідок удару. У "Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" заявили про постраждалих у важкому та середньому станах, зокрема з осколковими пораненнями та переломами кінцівок. Окрім того, під завалами можуть залишатись люди.
Відомо, що лікарні, розташованій неподалік від епіцентру вибухів, вилетіли понад 100 вікон. Було практично зруйновано торговий центр і пошкоджено безліч будинків навколо. Керівник прокуратури Харківської області Аміл Омаров зазначив, що по місту запустили ракети типу "Іскандер".