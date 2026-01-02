Удар "Іскандерами" по Харкову: Росія звинувачує у руйнуванні багатоповерхівки Україну

У Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що росіяни вже поширюють фейк про "провокацію" у Харкові. ЗС РФ вдарили ракетами "Іскандер" по житловій забудові, кількість поранених вже сягнула 30 осіб.

Російські пропагандисти поширюють заяви, що удар по Харкову — це нібито "провокація" України. Насправді ж ворожі війська вдарили двома ракетами по середмістю. Про це 2 січня заявили у ЦПД.

Публікація російської пропаганди про обстріл Харкова Фото: ЦПД

Боєприпаси влучили по житловій забудові, зруйнувавши багатоповерховий будинок у Київському районі.

"Цей удар є свідченням того, що рф робить усе, аби продовжити війну та намагається зірвати зусилля світу й передусім США, спрямовані на дипломатичний процес щодо завершення війни. Мета маніпуляції — заздалегідь перекласти відповідальність за власні дії на Україну й дискредитувати майбутні докази воєнних злочинів РФ", — наголосила пресслужба.

Відео дня

Удар "Іскандерами" по Харкову: кількість поранених зросла

О 17:04 міський голова Ігор Терехов проінформував, що відомо вже про 30-х постраждалих. Відомо, що щонайменше одна людина перебуває у важкому стані.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначав, що серед постраждалих — 6-місячний хлопчик, який зазнав сильного стресу.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов інформував про суттєві руйнування внаслідок удару. У "Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" заявили про постраждалих у важкому та середньому станах, зокрема з осколковими пораненнями та переломами кінцівок. Окрім того, під завалами можуть залишатись люди.

Відомо, що лікарні, розташованій неподалік від епіцентру вибухів, вилетіли понад 100 вікон. Було практично зруйновано торговий центр і пошкоджено безліч будинків навколо. Керівник прокуратури Харківської області Аміл Омаров зазначив, що по місту запустили ракети типу "Іскандер".