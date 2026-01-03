Удар РФ по жилому дому в Харькове: спасатели деблокировали тела женщины и ребенка

Россияне днем 2 января атаковали Харьков баллистическими ракетами и почти полностью разрушили жилую многоэтажку. Спасатели деблокировали из-под завалов тела 3-летнего ребенка и молодой женщины.

О деблокировании тела погибшей от обстрела Харькова женщины в 9:11 3 января сообщила Харьковская областная прокуратура. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 8:39 рассказывали, что освободили из-под завалов дома тела 22-летней женщины и 3-летнего мальчика, который предварительно является ее сыном.

Об извлечении из-под руин тела ребенка спасатели сообщали в 21:30. В областной прокуратуре уточнили, что мальчика звали Максимом.

"Личности погибших предварительно идентифицированы по результатам опознания знакомым мужчиной. Окончательная идентификация будет осуществлена после проведения соответствующих экспертных исследований", — отметили в прокуратуре.

Відео дня

На момент публикации новости поисково-спасательные работы продолжались.

Во время обстрела Харькова 2 января разрушен жилой дом во время обстрела Фото: ГСЧС

Глава Харьковской областной военной администрации утром 3 января подтвердил, что накануне Россия атаковала Киевский район Харькова двумя ракетами "Искандер-М". По его словам, в результате удара погибли 22-летняя женщина и 3-летний мальчик, получили травмы 27 человек, среди которых был мальчик 6-месячного возраста. За прошедшие сутки в областном центре из-за вражеского обстрела было разрушено торгово-офисное здание, часть подъезда многоквартирного четырехэтажного дома, выбиты стекла в 25 домах, больнице и учебном заведении.

Россияне 2 января атаковали жилой дом в Харькове Фото: ГСЧС

Обстрел Харькова 2 января: что известно

ВС РФ атаковали центр Харькова "Искандерами" 2 января около 14:30. Одна из ракет попала в многоквартирный дом и почти полностью его разрушила. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал, что во время атаки пострадал шестимесячный младенец.

Россия обвинила в разрушении многоэтажки Украину и распространила фейк о якобы "провокации".

По состоянию на 18:38 было известно о 31 пострадавшем и 12 спасенных людях, а прокуратура Харьковской области показала, как выглядят руины атакованной россиянами многоэтажки.