Вважалося неможливим: ППО вперше збила над Харковом балістичну ракету РФ, — монітори (відео)

Під час атаки ЗС РФ протиповітряна оборона знищила балістику, яка летіла на Харків. Цей випадок став першим за час повномасштабного вторгнення.

Вперше за час повномасштабного вторгнення росіян українська ППО збила балістичну ракету, яка була націлена на Харків. Про це повідомляють моніторингові канали.

Також у мережі публікують відео, на якому, як стверджується, показане збиття балістичної ракети над містом.

Зазначається, що збиття подібних цілей раніше вважалося технічно неможливим завданням, оскільки час прильоту ракет складав лише 40-90 секунд.

Заклад громадського харчування у Харкові після ракетної атаки Фото: Соцмережi Уламок ракети Фото: соцмережi

У мережі також оприлюднені фото уламків ракети, які пошкодили один із закладів громадського харчування.

Удар балістикою по Харкову: що відомо

Міський голова Ігор Терехов повідомляв про влучання в інфраструктурний об'єкт Слобідського району. Також там зафіксовано падіння уламків ракети біля багатоквартирних будинків.

Начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов зазначав, що інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, 5 січня російські окупанти завдали декілька ракетних ударів по Слобідському району Харкова. Розвідувальний дрон коригував ракетну атаку, після якої палав цілий квартал.

Фокус писав, що 2 січня російські окупанти атакували центр Харкова. Одна з ракет "Іскандер", які використовувалися для атаки, влучила у багатоквартирний будинок і майже повністю його зруйнувала.