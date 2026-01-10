Россия массированно атаковала Днепропетровскую область "шахедами": что известно о последствиях (фото)

Ночью россияне совершили массированную атаку беспилотниками на Днепропетровскую область. Есть раненые, пострадали объекты инфраструктуры

В областном центре и районе сейчас наблюдаются перебои с электроснабжением. Об этом сообщил начальник ДнипроОВА Александр Ганжа.

В результате удара два гаража в гаражном кооперативе разрушены, еще 27 — разбиты, там возник пожар. Пострадал 34-летний мужчина, сообщил чиновник

"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к восстановительным работам", — подчеркнул глава области.

В Кривом Роге и районе, как проинформировал Александр Ганжа, пострадала инфраструктура. На некоторых объектах возникли пожары, также произошли отключения света.

Спасатели в Днепропетровской области Фото: ГСЧС

В результате атаки пострадали 44-летний мужчина и 58-летняя женщина.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что россияне атаковали несколько объектов инфраструктуры и последствия до сих пор ликвидируют спасатели, тепловики, энергетики и коммунальщики.

Сейчас без электричества остаются Саксаганский и часть Покровского района города. Тепловые котельные находятся в работе, кроме одной большой, сообщил Вилкул. В свою очередь подача воды осуществляется во всех районах, частично насосы работают от генераторов.

Специалисты ГСЧС на разрушенном во время атаки объекте

Также под ударом была Никопольщина. Агрессор применял FPV-дроны по самому Никополю, Марганецкой и Покровской громадах, а в Самаровском районе поврежден частный дом. Всего Воздушные силы ВСУ сбили в небе над областью 27 вражеских дронов.

Сотрудники прокуратуры фиксируют последствия ударов Фото: Прокуратура Днепропетровской области

Правоохранители начали уголовные производства по фактам военных преступлений (ст. 438 УК Украины), в свою очередь сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Напомним, почти практически весь день 8 января Кривой Рог находился под атакой российских дронов, а под вечер оккупанты ударили двумя "Искандерами" по многоквартирным домам.

В больницах находились девять человек, в том числе двое детей в возрасте 6 и 17 лет.