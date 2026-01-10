Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Россия массированно атаковала Днепропетровскую область "шахедами": что известно о последствиях (фото)

Авто в разбитом гараже
Пострадавшая от удара машина в гараже | Фото: из открытых источников

Ночью россияне совершили массированную атаку беспилотниками на Днепропетровскую область. Есть раненые, пострадали объекты инфраструктуры

В областном центре и районе сейчас наблюдаются перебои с электроснабжением. Об этом сообщил начальник ДнипроОВА Александр Ганжа.

В результате удара два гаража в гаражном кооперативе разрушены, еще 27 — разбиты, там возник пожар. Пострадал 34-летний мужчина, сообщил чиновник

"Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к восстановительным работам", — подчеркнул глава области.

В Кривом Роге и районе, как проинформировал Александр Ганжа, пострадала инфраструктура. На некоторых объектах возникли пожары, также произошли отключения света.

днепр дснс
Спасатели в Днепропетровской области
Фото: ГСЧС

В результате атаки пострадали 44-летний мужчина и 58-летняя женщина.

Відео дня

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что россияне атаковали несколько объектов инфраструктуры и последствия до сих пор ликвидируют спасатели, тепловики, энергетики и коммунальщики.

Сейчас без электричества остаются Саксаганский и часть Покровского района города. Тепловые котельные находятся в работе, кроме одной большой, сообщил Вилкул. В свою очередь подача воды осуществляется во всех районах, частично насосы работают от генераторов.

ГСЧС днепр
Специалисты ГСЧС на разрушенном во время атаки объекте

Также под ударом была Никопольщина. Агрессор применял FPV-дроны по самому Никополю, Марганецкой и Покровской громадах, а в Самаровском районе поврежден частный дом. Всего Воздушные силы ВСУ сбили в небе над областью 27 вражеских дронов.

днепр прокуратура
Сотрудники прокуратуры фиксируют последствия ударов
Фото: Прокуратура Днепропетровской области

Правоохранители начали уголовные производства по фактам военных преступлений (ст. 438 УК Украины), в свою очередь сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Напомним, почти практически весь день 8 января Кривой Рог находился под атакой российских дронов, а под вечер оккупанты ударили двумя "Искандерами" по многоквартирным домам.

В больницах находились девять человек, в том числе двое детей в возрасте 6 и 17 лет.