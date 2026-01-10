Россияне бьют по Днепру "Шахедами": в городе проблемы с водоснабжением и светом (видео)

В ночь на 10 января российские войска наносят удары "Шахедами" по Днепру, из-за чего в городе уже возникли проблемы со светом и водоснабжением.

Один из ударных дронов врезался во двор жилой многоэтажки, сообщил местный телеграм-канал "Труха. Днепр".

На видео, которое обнародовали в соцсетях, видно и слышно большой взрыв на месте прилета "Шахеда".

После атаки в жилых домах остались выбитыми окна, а в некоторых районах полностью исчез свет. Также начались пожары на месте прилетов.

Выбитые окна в Днепре после прилета "Шахедов" Фото: соцмережі

В то же время журналисты "Суспільного" сообщили, что в некоторых районах Днепра в результате российской атаки возникли перебои с водоснабжением.

На момент публикации материала информации о пострадавших в Днепре не было, а местные власти призвали горожан до отбоя тревоги оставаться в безопасном месте.

Відео дня

Отметим, что мощные взрывы этой ночью слышали также жители Кривого Рога.

Напомним, в ночь на 9 января ВС РФ оставили Киев без света, тепла и воды.

Этой же ночью РФ ударила по Львову "Орешником".