Росіяни б'ють по Дніпру "Шахедами": у місті проблеми з водопостачанням та світлом (відео)

У ніч на 10 січня російські війська завдають ударів "Шахедами" по Дніпру, через що у місті вже виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Один з ударних дронів врізався у двір житлової багатоповерхівки, повідомив місцевий телеграм-канал "Труха. Дніпро".

На відео, яке оприлюднили в соцмережах, видно та чутно великий вибух на місці прильоту "Шахеда".

Після атаки у житлових будинках залишились вибитими вікна, а у деяких районах повністю зникло світло. Також почались пожежі на місці прильотів.

Вибиті вікна у Дніпрі після прильоту "Шахедів" Фото: соцмережі

Водночас журналісти "Суспільного" повідомили, що у деяких районах Дніпра внаслідок російської атаки виникли перебої з водопостачанням.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих у Дніпрі не було, а місцева влада закликала містян до відбою тривоги залишатися у безпечному місці.

Зазначимо, що потужні вибухи цієї ночі чули також мешканці Кривого Рогу.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня ЗС РФ залишили Київ без світла, тепла та води.

Цієї ж ночі РФ вдарила по Львову "Орешником".