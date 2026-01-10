Росіяни б'ють по Дніпру "Шахедами": у місті проблеми з водопостачанням та світлом (відео)
У ніч на 10 січня російські війська завдають ударів "Шахедами" по Дніпру, через що у місті вже виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.
Один з ударних дронів врізався у двір житлової багатоповерхівки, повідомив місцевий телеграм-канал "Труха. Дніпро".
На відео, яке оприлюднили в соцмережах, видно та чутно великий вибух на місці прильоту "Шахеда".
Після атаки у житлових будинках залишились вибитими вікна, а у деяких районах повністю зникло світло. Також почались пожежі на місці прильотів.
Водночас журналісти "Суспільного" повідомили, що у деяких районах Дніпра внаслідок російської атаки виникли перебої з водопостачанням.
На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих у Дніпрі не було, а місцева влада закликала містян до відбою тривоги залишатися у безпечному місці.
Зазначимо, що потужні вибухи цієї ночі чули також мешканці Кривого Рогу.
Нагадаємо, у ніч на 9 січня ЗС РФ залишили Київ без світла, тепла та води.
Цієї ж ночі РФ вдарила по Львову "Орешником".