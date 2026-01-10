Росія масовано атакувала Дніпропетровщину "шахедами": що відомо про наслідки (фото)

Вночі росіяни здійснили масовану атаку безпілотниками на Дніпропетровську область. Є поранені, постраждали об'єкти інфраструктури

В обласному центрі та районі наразі спостерігаються перебої з електропостачанням. Про це повідомив начальник ДніпроОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок удару два гаражі у гаражному кооперативі зруйновані, ще 27 – побиті, там виникла пожежа. Постраждав 34-річний чоловік, повідомив посадовець

"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до відновлювальних робіт", — наголосив очільник області.

У Кривому Розі та районі, як поінформував Олександр Ганжа, понівечена інфраструктура. На деяких об'єктах виникли пожежі, також сталися відключення світла.

Рятувальники у Дніпропетровській області Фото: ДСНС

Внаслідок атаки постраждали 44-річний чоловік та 58-річна жінка.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що росіяни атакували декілька об'єктів інфраструктури й наслідки досі ліквідовують рятувальники, тепловики, енергетики та комунальники.

Наразі без електрики залишаються Саксаганський та частина Покровського району міста. Теплові котельні знаходяться у роботі, окрім однієї великої, повідомив Вілкул. Своєю чергою подача води здійснюється в усіх районах, частково насоси працюють від генераторів.

Фахівці ДСНС на зруйнованому під час атаки об'єкті

Також під ударом була Нікопольщина. Агресор застосовував FPV-дрони по самому Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах, а у Самарівському районі пошкоджений приватний будинок. Загалом Повітряні сили ЗСУ збили у небі над областю 27 ворожих дронів.

Співробітники прокуратури фіксують наслідки ударів Фото: Прокуратура Днепропетровской области

Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438 КК України), своєю чергою повідомили в Дніпропетровської обласної прокуратури.

Нагадаємо, майже практично весь день 8 січня Кривий Ріг перебував під атакою російських дронів, а під вечір окупанти вдарили двома "Іскандерами" по багатоквартирних будинках.

У лікарнях перебували дев'ять осіб, зокрема двоє дітей віком 6 і 17 років.