Росія масовано атакувала Дніпропетровщину "шахедами": що відомо про наслідки (фото)
Вночі росіяни здійснили масовану атаку безпілотниками на Дніпропетровську область. Є поранені, постраждали об'єкти інфраструктури
В обласному центрі та районі наразі спостерігаються перебої з електропостачанням. Про це повідомив начальник ДніпроОВА Олександр Ганжа.
Внаслідок удару два гаражі у гаражному кооперативі зруйновані, ще 27 – побиті, там виникла пожежа. Постраждав 34-річний чоловік, повідомив посадовець
"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до відновлювальних робіт", — наголосив очільник області.
У Кривому Розі та районі, як поінформував Олександр Ганжа, понівечена інфраструктура. На деяких об'єктах виникли пожежі, також сталися відключення світла.
Внаслідок атаки постраждали 44-річний чоловік та 58-річна жінка.
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що росіяни атакували декілька об'єктів інфраструктури й наслідки досі ліквідовують рятувальники, тепловики, енергетики та комунальники.
Наразі без електрики залишаються Саксаганський та частина Покровського району міста. Теплові котельні знаходяться у роботі, окрім однієї великої, повідомив Вілкул. Своєю чергою подача води здійснюється в усіх районах, частково насоси працюють від генераторів.
Також під ударом була Нікопольщина. Агресор застосовував FPV-дрони по самому Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах, а у Самарівському районі пошкоджений приватний будинок. Загалом Повітряні сили ЗСУ збили у небі над областю 27 ворожих дронів.
Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів (ст. 438 КК України), своєю чергою повідомили в Дніпропетровської обласної прокуратури.
Нагадаємо, майже практично весь день 8 січня Кривий Ріг перебував під атакою російських дронів, а під вечір окупанти вдарили двома "Іскандерами" по багатоквартирних будинках.
У лікарнях перебували дев'ять осіб, зокрема двоє дітей віком 6 і 17 років.