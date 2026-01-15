400 тыс. харьковчан остались без света и тепла: ВС РФ разрушили важный энергетический объект

В Харькове около 400 тысяч жителей остались без электроснабжения и отопления после российского обстрела энергетического объекта. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что эта ситуация создает дополнительные вызовы во время холодной зимы и обсудил ее последствия с международными партнерами.

Как он написал на своей странице в Telegram, сегодня, 15 января, российские войска атаковали энергетический объект в Харькове, из-за чего сотни тысяч людей остались без электричества и тепла посреди холодной зимы. Кроме того, Зеленский рассказал, что во время разговора с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте проинформировал его об обстрелах и потребности в усилении противовоздушной обороны Украины.

"Проинформировал Марка об этих обстрелах и наших потребностях для защиты и укрепления ПВО. Программа PURL очень нам в этом помогает, и мы рассчитываем, что в этом месяце сумма взносов в нее увеличится", — написал он в своей публикации.

Відео дня

Кроме этого, во время своего вечернего обращения 15 января президент отметил, что власть работает над обеспечением электроэнергией и отоплением городов и сел, в частности в Киеве, Харькове, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Сумах и Чернигове.

Среди приоритетных задач — увеличение импорта электроэнергии, использование резервных источников снабжения и организация пунктов поддержки для населения. По его словам, граждане могут обращаться на линию 112, чтобы получить помощь и информацию о состоянии электроснабжения и отопления.

Также президент подчеркнул важность полной координации государственных органов с бизнесом и энергетическими компаниями для обеспечения ресурсами общин. Среди прочего обсуждаются вопросы отмены комендантского часа и использования объектов бизнеса как пунктов помощи для людей.

"Я поручил Премьер-министру Украины и первому вице-премьеру — министру энергетики, другим чиновникам быть максимально активными в коммуникации с обществом и максимально помогать громадам", — отметил чиновник.

Удар ВС РФ по энергетической инфраструктуре 15 января: что об этом известно

Стоит отметить, что 15 января мэр Харькова Игорь Терехов сообщал об ударах врага по городу и пригороду. По его словам, российские обстрелы разрушили крупный объект критической энергетической инфраструктуры.

"Штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций работает в режиме 24/7, на месте — аварийные службы и профильные специалисты. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия вражеских ударов и удержать управляемость ситуации", — написал мэр.

Также Терехов подчеркнул, что коммунальные службы и энергетики уже не раз доказывали способность работать в сверхсложных условиях, и сейчас они действуют четко и ответственно, предоставляя гражданам оперативную и точную информацию.

В этот же день вечером, он сообщал, об ужар вражеского БпЛА в Слободском районе. На данный момент информации о пострадавших нет, а последствия уточняются.

Напомним, что в ночь на 13 января россияне обстреляли терминал "Новой почты" в пригороде Харькова. В результате удара погибли 4 человека, такое же количество получило ранения.

Кроме того, в ночь на 11 января в результате запуска россиянами ударных беспилотников в Харькове раздавались взрывы. тогда вражеский дрон ударил по Слободскому району.