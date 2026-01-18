"Реальная угроза": эксперт советует жителям части домов в Киеве искать другое жилье

Жителям Киева, в домах которых уже неделю нет отопления, стоит оставить свои квартиры и поискать другое место для проживания. В ближайшее время, предполагают эксперты, вернуть тепло в дома киевлян будет очень сложно.

В Киеве есть примерно сто жилых домов, в которых уже больше недели не могут восстановить тепло. Об этом на канале члена комитета энергетики ВРУ Андрея Жупанина рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Эксперт отмечает, что если за такой промежуток времени вернуть отопление не удалось, то этого может не получиться и в ближайшем будущем.

По словам Александра Харченко, в каждом из таких домов причины аварий разные, впрочем, все равно, пока продолжаются ремонтные работы, жителям стоит выехать.

"Я советовал бы искать, куда временно переселиться", — заявил он, считая "реальной угрозой" вероятную невозможность выполнить ремонтные работы в сжатые сроки.

Напомним, для восстановления внутридомовой системы отопления в столичных домах необходимо сначала провести полный технический аудит, составить проектно-сметную документацию и найти подрядчиков через систему Prozorro, не говоря уже о самих ремонтных работах. При оптимистическом сценарии, полностью дать тепло в пострадавших многоэтажках можно будет только через 8-10 месяцев.

Фокус писал, что еще 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы выезжать из города. Из-за российской атаки на теплоинфраструктуру Киева почти 6 тысяч многоквартирных домов оставались без тепла.