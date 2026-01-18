"Реальна загроза": експерт радить мешканцям частини будинків у Києві шукати інше житло

Мешканцям Києва, у будинках яких вже тиждень немає опалення, варто залишити свої квартири та пошукати інше місце для проживання. Найближчим часом, припускають експерти, повернути тепло у домівки киян буде дуже складно.

У Києві є приблизно сто житлових будинків, у яких вже понад тиждень не можуть відновити тепло. Про це на каналі члена комітету енергетики ВРУ Андрія Жупанина розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Експерт зазначає, що якщо за такий проміжок часу повернути опалення не вдалося, то цього може не вийти й у найближчому майбутньому.

Важливо

Дощі та водоспади в під'їздах: у мережі показали наслідки прориву труб у Києві (відео)

За словами Олександра Харченка, у кожному з таких будинків причини аварій різні, утім, все одно, поки тривають ремонтні роботи, мешканцям варто виїхати.

Важливо

"Мене затопило повністю": у квартирі киянина стався сильний потоп через прорив труби (відео)

"Я радив би шукати, куди тимчасово переселитися", — заявив він, вважаючи "реальною загрозою" ймовірну неможливість виконати ремонтні роботи у стислі терміни.

Відео дня

Нагадаємо, для відновлення внутрішньобудинкової системи опалення у столичних будинках необхідно спочатку провести повний технічний аудит, скласти проєктно-кошторисну документацію та знайти підрядників через систему Prozorro, не кажучи вже про самі ремонтні роботи. За оптимістичного сценарію, повністю дати тепло у постраждалих багатоповерхівках можна буде лише за 8–10 місяців.

Фокус писав, що ще 9 січня мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців столиці виїжджати з міста. Через російську атаку на теплоінфраструктури Києва майже 6 тисяч багатоквартирних будинків залишалися без тепла.