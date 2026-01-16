"Мене затопило повністю": у квартирі киянина стався сильний потоп через прорив труби (відео)

Через проблеми з енергетикою та опаленням у Києві все частіше прориває труби, і найчастіше це закінчується підтопленням квартир. Зокрема, сьогодні киянин показав випадок, коли його нерухомість буквально залив великий потік води.

Місцеві Telegram-канали опублікували відео інциденту, на якому видно, як вода заповнює кімнати, а мешканці поспішно збирають речі, аби вони не постраждали.

"В киянина потоп в квартирі через прорив труби, яка не витримала мороз…", — йдеться в дописі.

Крім того, 16 січня повідомлялося, що на вулиці Драгоманова, 12 через морози прорвало батареї, і опалення відсутнє. Схожа ситуація цього ж дня спостерігалася на Старій Дарниці, на вулиці Гната Хоткевича.

У Києві масово прориває труби Фото: Лівий берег

Скільки киян можуть залишитися без тепла цієї зими

Як повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Вечір.LIVE, цієї зими без тепла можуть залишитися від 100 до 150 тисяч киян, у квартирі яких лопнули труби.

За його словами, десятки багатоквартирних будинків, де через морози труби пошкоджені масово, навряд чи встигнуть відновити нормальне опалення до кінця опалювального сезону. Щоб це зробити, спершу необхідно провести повний технічний огляд кожного будинку — мова йде приблизно про 50–100 об’єктів.

Окрім цього, за словами експерта, потрібне фінансування, закупівлі, розробка проєктно-кошторисної документації, пошук підрядників через Prozorro та виконання капітального ремонту. За оптимістичним прогнозом весь процес може зайняти 8–10 місяців, якщо будуть виділені кошти.

"Більшість цих будинків, якщо там невеликий прорив труби десь в коридорі, то можливо їх замінять. Але більшість цих будинків будуть без тепла і їм потрібно шукати якесь маневрове житло, де вони зможуть бути цієї зими", — додав експерт.

Нагадаємо, що кияни вже не вперше публікують у соцмережах кадри з проривом труб у багатоповерхівках столиці. Наразі таких випадків чимало, вода заливає цілі під'їзди, а в комунальних службах не вистачає працівників для оперативної ліквідації наслідків і лагодження проривів.

Також Фокус писав, що 14 січня у Солом’янському та Дарницькому районах Києва фіксують масові прориви труб у житлових будинках.