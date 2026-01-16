"Меня затопило полностью": в квартире киевлянина произошел сильный потоп из-за прорыва трубы (видео)

Из-за проблем с энергетикой и отоплением в Киеве все чаще прорывает трубы, и чаще всего это заканчивается подтоплением квартир. В частности, сегодня киевлянин показал случай, когда его недвижимость буквально залил большой поток воды.

Местные Telegram-каналы опубликовали видео инцидента, на котором видно, как вода заполняет комнаты, а жители поспешно собирают вещи, чтобы они не пострадали.

"У киевлянина потоп в квартире из-за прорыва трубы, которая не выдержала мороз...", — говорится в заметке.

Кроме того, 16 января сообщалось, что на улице Драгоманова, 12 из-за морозов прорвало батареи, и отопление отсутствует. Похожая ситуация в этот же день наблюдалась на Старой Дарнице, на улице Гната Хоткевича.

В Киеве массово прорывает трубы в Киеве Фото: Левый берег

Сколько киевлян могут остаться без тепла этой зимой

Как сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Вечер.LIVE, этой зимой без тепла могут остаться от 100 до 150 тысяч киевлян, в квартире которых лопнули трубы.

Відео дня

По его словам, десятки многоквартирных домов, где из-за морозов трубы повреждены массово, вряд ли успеют восстановить нормальное отопление до конца отопительного сезона. Чтобы это сделать, сперва необходимо провести полный технический осмотр каждого дома — речь идет примерно о 50-100 объектах.

Кроме этого, по словам эксперта, требуется финансирование, закупки, разработка проектно-сметной документации, поиск подрядчиков через Prozorro и выполнение капитального ремонта. По оптимистическому прогнозу весь процесс может занять 8-10 месяцев, если будут выделены средства.

"Большинство этих домов, если там небольшой прорыв трубы где-то в коридоре, то возможно их заменят. Но большинство этих домов будут без тепла и им нужно искать какое-то маневровое жилье, где они смогут быть этой зимой", — добавил эксперт.

Напомним, что киевляне уже не впервые публикуют в соцсетях кадры с прорывом труб в многоэтажках столицы. Сейчас таких случаев немало, вода заливает целые подъезды, а в коммунальных службах не хватает работников для оперативной ликвидации последствий и починки прорывов.

Также Фокус писал, что 14 января в Соломенском и Дарницком районах Киева фиксируют массовые прорывы труб в жилых домах.