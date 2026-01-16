Дожди и водопады в подъездах: в сети показали последствия прорыва труб в Киеве (видео)

Жители Киева публикуют в соцсетях кадры с прорывом труб в многоэтажках столицы. Они вынуждены самостоятельно убирать воду с пола.

Вода заливает целые подъезды, а в коммунальных службах не хватает работников для оперативной ликвидации последствий и починки прорывов, сообщает Telegram-канал "Киев INFO".

Подобные ситуации наблюдаются в столице уже несколько дней, с тех самых пор, как 9 января в результате масштабных ракетно-дроновых обстрелов города город остался без тепла и света. Коммунальщики не всюду успели слить воду в трубах, из-за чего те начали трескаться после того, как внутри замерзала вода.

Чаще всего лопаются трубы на лестницах, в подвалах и на чердаках, где наиболее холодный воздух.

Эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно в комментарии "24 каналу" объяснила, согласно правилам, которые прописаны и размещены на сайте КГГА, решение о сливе воды из внутридомовой системы принимает должностное лицо, ответственное за эту систему. Это может быть, или председатель ОСМД, или управляющая компания, или соответствующий инженер, специалист.

Платить за новые трубы и сварочные работы при их ремонте по закону должно предприятие, которое обслуживает внутридомовые сети.

"Если это управляющая компания, то все расходы покрывает именно она. Даже если будет служебное расследование, объявят выговор должностному лицу или через суд обяжут его возместить убытки, это внутренние вопросы компании и жителей они не касаются. То же касается и управленческой компании", – объяснила она.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал, что случаи с порывами труб единичны.

"Если соответствующие меры (слив воды — прим. ред.) не были приняты на территории ответственности "Киевтеплоэнерго", то, конечно, это их вина. Но это безусловно авария, которая не позволит быстро восстановить теплоснабжение. Причем слово "скоро" уже даже не применяется — не позволит просто возобновить теплоснабжение в течение месяца как минимум, а может и больше", – констатирует он.

По словам энергетического эксперта Украинского института будущего Станислава Игнатьева, на городскую инфраструктуру финансирование будет из резервного фонда – городского или государственного бюджета.

Другая проблема возникает в домах, когда заканчивается предел балансовой принадлежности. Если пострадавшая инфраструктура находится за домовым счетчиком, владельцы жилья будут сами вынуждены проводить ремонтные работы.

Отсутствие отопления в Киеве: киевляне жалуются на прорывы

Киевляне 11 января после сбоев системы теплоснабжения в результате вражеского обстрела жаловались в соцсетях, что в домах "начали взрываться трубы" от морозов, потому что работники коммунальных служб не спустили вовремя воду из систем.

14 января в соцсетях писали, что в разных районах Киева, в частности Соломенском и Дарницком, фиксируют массовые прорывы труб в жилых домах, а коммунальщики физически не успевают быстро реагировать на вызовы. На то время в Киевской городской государственной администрации официально не комментировали эту ситуацию.