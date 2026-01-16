Дощі та водоспади в під'їздах: у мережі показали наслідки прориву труб у Києві (відео)

Жителі Києва публікують у соцмережах кадри з проривом труб у багатоповерхівках столиці. Вони змушені самостійно прибирати воду з підлоги.

Вода заливає цілі під'їзди, а в комунальних службах не вистачає працівників для оперативної ліквідації наслідків і лагодження проривів, повідомляє Telegram-канал "Київ INFO".

Подібні ситуації спостерігаються в столиці вже кілька днів, відтоді, як 9 січня внаслідок масштабних ракетно-дронових обстрілів міста місто залишилося без тепла і світла. Комунальники не всюди встигли злити воду в трубах, через що ті почали тріскатися після того, як усередині замерзала вода.

Найчастіше лопаються труби на сходах, у підвалах і на горищах, де найбільш холодне повітря.

Експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно в коментарі "24 каналу" пояснила, що, згідно з правилами, які прописані та розміщені на сайті КМДА, рішення про зливання води з внутрішньобудинкової системи ухвалює посадова особа, яка відповідальна за цю систему. Це може бути, або голова ОСББ, або керуюча компанія, або відповідний інженер, спеціаліст.

Платити за нові труби і зварювальні роботи під час їхнього ремонту за законом має підприємство, яке обслуговує внутрішньобудинкові мережі.

"Якщо це керуюча компанія, то всі витрати покриває саме вона. Навіть якщо буде службове розслідування, оголосять догану посадовій особі або через суд зобов'яжуть її відшкодувати збитки, це внутрішні питання компанії і жителів вони не стосуються. Те саме стосується й управлінської компанії", — пояснила вона.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів, що випадки з поривами труб поодинокі.

"Якщо відповідні заходи (злив води — прим. ред.) не було вжито на території відповідальності "Київтеплоенерго", то, звісно, це їхня провина. Але це безумовно аварія, яка не дасть змоги швидко відновити теплопостачання. Причому слово "скоро" вже навіть не застосовується — не дасть змоги просто відновити теплопостачання протягом місяця щонайменше, а може, й більше", — констатує він.

За словами енергетичного експерта Українського інституту майбутнього Станіслава Ігнатьєва, на міську інфраструктуру фінансування буде з резервного фонду — міського або державного бюджету.

Інша проблема виникає в будинках, коли закінчується межа балансової належності. Якщо постраждала інфраструктура розташована за будинковим лічильником, власники житла будуть змушені самі проводити ремонтні роботи.

Відсутність опалення в Києві: кияни скаржаться на прориви

Кияни 11 січня після збоїв системи теплопостачання внаслідок ворожого обстрілу скаржилися в соцмережах, що в будинках "почали вибухати труби" від морозів, бо працівники комунальних служб не спустили вчасно воду з систем.

14 січня в соцмережах писали, що в різних районах Києва, зокрема Солом'янському та Дарницькому, фіксують масові прориви труб у житлових будинках, а комунальники фізично не встигають швидко реагувати на виклики. На той час у Київській міській державній адміністрації офіційно не коментували цю ситуацію.