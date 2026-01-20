Зупинки переповнені: у Києві через зміни у роботі метро сотні людей чекають транспорт (відео)

Зранку 20 січня лівий берег Києва опинився в умовах транспортного перевантаження — на зупинках громадського транспорту утворилися багатолюдні черги. Пасажири масово чекають автобуси та маршрутки через перебої в роботі метро.

Як пишуть місцеві телеграм-канали, ще зранку на лівобережних зупинках столиці зібралися сотні людей. На опублікованих відео зафіксовано довгі черги пасажирів, які розтягуються вздовж доріг. Через збільшений пасажиропотік транспорт прибуває переповненим.

У Київській міській державній адміністрації пояснили, що причиною ситуації стали тимчасові зміни в роботі столичного метрополітену. Зокрема, станції "Дарниця" та "Лівобережна" наразі функціонують у режимі входу та виходу пасажирів.

На "червоній" лінії метро поїзди курсують із нерівномірними інтервалами. Між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" інтервал руху складає близько 4 хвилин 30 секунд, тоді як на відрізку "Дарниця" — "Арсенальна" він збільшується до 8–10 хвилин.

Крім того, поїзди цієї гілки проходять без зупинок повз станції "Гідропарк" і "Дніпро", що ще більше ускладнює пересування для мешканців прилеглих районів.

Водночас "синя" та "зелена" лінії метрополітену працюють у звичайному режимі. Час очікування поїздів на цих напрямках становить у середньому 3–4 хвилини.

У КМДА наголошують, що всі оперативні повідомлення про зміни в русі поїздів транслюють на станціях метро, а також публікують на офіційних ресурсах міської адміністрації та Київського метрополітену.

Нагадаємо, що 20 січня пресслужба КМДА попереджала, що через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового ворожого обстрілу поїзди метро курсуватимуть зі змінами.

Також Фокус писав, що ввечері 14 січня у столичному метро виник колапс через те, що червона гілка курсувала лише до станції "Театральна".

Напередодні, 13 січня, на Оболоні утворилися великі черги на маршрутки через тимчасове зупинення тролейбусів і трамваїв.