Нічний удар РФ по Києву: столичне метро курсуватиме зі змінами через нестачу енергії

У ніч на 20 січня ЗС РФ здійснили комбінований удар по Києву, застосувавши як балістичні ракети так і ударні БПЛА типу "Шахед". Внаслідок атаки столична підзема курсуватиме зі змінами.

Без корективів рухатимуться потяги лише на синій гілці метро, повідомила пресслужба КМДА,

"Через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового ворожого обстрілу поїзди метро курсуватимуть зі змінами", — йдеться у повідомленні.

В КМДА пояснили, що рух потягів на червоній гілці метро розпочнеться між станціями "Академмістечко" — "Арсенальна" з інтервалом у 4,5-5 хвилин.

"Після завершення повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватиме 2 поїзда між станціями "Лівобережна" — "Арсенальна" з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням. Орієнтовний інтервал руху — близько 20-25 хв", — зазначили в КМДА, підкресливши, що в будь-якому випадку потяги не зупинятимуться на станціях "Гідропарк" та "Дніпро".

Водночас рух метро на зеленій лінії під час повітряної тривоги розпочнеться між станціями "Сирець" — "Видубичі" — з інтервалом у 7 хвилин, а між станціями "Осокорки" — "Червоний хутір" — з інтервалом у 10 хвилин.

"Рух поїздів на синій лінії — без змін", — наголосили в КМДА.

Нагадаємо, у ніч на 20 січня РФ вдарила по Києву балістикою та дронами, через що лівий берег залишився без світла та води.

