Остановки переполнены: в Киеве из-за изменений в работе метро сотни людей ждут транспорт (видео)

Утром 20 января левый берег Киева оказался в условиях транспортной перегрузки — на остановках общественного транспорта образовались многолюдные очереди. Пассажиры массово ждут автобусы и маршрутки из-за перебоев в работе метро.

Как пишут местные телеграмм-каналы, еще утром на левобережных остановках столицы собрались сотни людей. На опубликованных видео зафиксированы длинные очереди пассажиров, которые растягиваются вдоль дорог. Из-за увеличенного пассажиропотока транспорт прибывает переполненным.

В Киевской городской государственной администрации объяснили, что причиной ситуации стали временные изменения в работе столичного метрополитена. В частности, станции "Дарница" и "Левобережная" сейчас функционируют в режиме входа и выхода пассажиров.

На "красной" линии метро поезда курсируют с неравномерными интервалами. Между станциями "Академгородок" и "Арсенальная" интервал движения составляет около 4 минут 30 секунд, тогда как на отрезке "Дарница" — "Арсенальная" он увеличивается до 8-10 минут.

Кроме того, поезда этой ветки проходят без остановок мимо станций "Гидропарк" и "Днепр", что еще больше усложняет передвижение для жителей близлежащих районов.

В то же время "синяя" и "зеленая" линии метрополитена работают в обычном режиме. Время ожидания поездов на этих направлениях составляет в среднем 3-4 минуты.

В КГГА отмечают, что все оперативные сообщения об изменениях в движении поездов транслируют на станциях метро, а также публикуют на официальных ресурсах городской администрации и Киевского метрополитена.

Напомним, что 20 января пресс-служба КГГА предупреждала, что из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного вражеского обстрела поезда метро будут курсировать с изменениями.

Также Фокус писал, что вечером 14 января в столичном метро возник коллапс из-за того, что красная ветка курсировала только до станции "Театральная".

Накануне, 13 января, на Оболони образовались большие очереди на маршрутки из-за временной остановки троллейбусов и трамваев.