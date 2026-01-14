Красная ветка метро курсирует только до "Театральной": киевляне стоят в больших очередях (видео)

Вечером 14 января в столичном метро возник коллапс: красная ветка пока курсирует только до станции "Театральная". Местные паблики, советуют киевлянам учитывать это при планировании поездок.

Об этом пишут местные Telegram-каналы и публикуют видео с места событий, на которых видны большие скопления людей на станциях метро, ожидающих поезда.

Также в постах отмечается, что поезда красной ветки метро по неизвестным причинам ходят только до станции "Театральная". На видео видно, как люди стоят в больших очередях на платформах.

На момент написания этой новости КП "Киевский метрополитен" не комментировал ситуацию. Киевская городская государственная администрация также не предоставила никаких комментариев.

Очереди в Киеве из-за остановки работы электротранспорта: что было вчера

Напомним, что 13 января на Оболони образовались большие очереди на маршрутки из-за временной остановки троллейбусов и трамваев. Киевляне ждали автобусы, чтобы добраться до нужных мест.

Відео дня

В этот же день "Киевпастранс" объяснил, что движение наземного транспорта на правом берегу временно приостановили из-за проблем в энергосистеме, вызванных обстрелами. Однако, чтобы помочь людям добраться до работы и учебы, запустили дублирующие автобусные маршруты.

Кроме того, народный депутат Владимир Крейденко отметил, что метро работает, поэтому те, кто должен передвигаться по городу, могут воспользоваться им и выйти из этой ситуации.

Сейчас, по словам городского головы Виталия Кличко, в Киеве сложилась самая сложная ситуация с 4 года полномасштабного вторжения России. По его словам, около 400 многоэтажек остаются без отопления, а киевляне не имеют света до 10 часов в сутки.

Также Фокус писал, что, по мнению новоназначенного министра энергетики, столица не была подготовлена к критической ситуации.