На Оболони образовалась большая очередь на маршрутки из-за временного приостановления движения наземного электротранспорта. Киевляне стоят в длинном ряду и ожидают автобусы, чтобы добраться до нужных пунктов города.

Как пишут в местных Telegram-каналах, вечером на остановке заметно значительное количество людей, ожидающих маршрутку.

На Оболони киевляне стоят в длинных очередях из-за остановки работы электротранспорта Фото: Telegram / Киевский Движ

В частности, 13 января "Киевпастранс" сообщал о временном прекращении движения троллейбусов и трамваев на правом берегу Киева из-за ситуации в энергосистеме, вызванной вражескими обстрелами. Для поддержания транспортного сообщения на отдельных направлениях были организованы дублирующие автобусные маршруты.

Что стало причиной остановки работы троллейбусов и трамваев на правом берегу Киева

Кроме того, в эфире "Вечер.LIVE" народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко объяснил, что весь наземный электротранспорт полностью зависит от электроэнергии. По его словам, без питания движение транспорта невозможно. Однако сейчас работает метро.

"Сейчас, слава Богу, работает метро, и те люди, которые должны ехать из пункта А в пункт Б, и этого нельзя избежать, нельзя дистанционно как-то работать, нет экстренной необходимости, те пользуются метро и сейчас выходят из этой сложной ситуации", — отметил он.

И все же нардеп заверил, что вопрос состояния улиц и тротуаров — это зона ответственности городских властей и коммунальных предприятий в каждом районе. Именно они должны обеспечить очистку дорог и тротуаров, чтобы граждане могли безопасно передвигаться.

"Мы видим, все оборудование есть. Неужели нельзя было заблаговременно пустить спецтранспорт, когда только начался снегопад, чтобы убрать снег, а не ждать, пока он возьмется льдом? Ни одного реагента не вижу, как в центре города, так и в спальных районах. Почти нет реагентов на тротуарах, и они совсем не влияют на скользкую поверхность под ногами. Люди падают и не могут передвигаться", — добавил он.

В эфире он также отметил, что подчеркнул, что за каждым районом, двором или местом закреплено конкретное ответственное лицо: это могут быть председатели ОСМД или руководители компаний, а в случае районов — коммунальные предприятия, отвечающие за содержание территорий.

Напомним, что власти Киева разработали план замены трамваев, троллейбусов и метро на автобусы, однако, по мнению эксперта, наземный транспорт вряд ли сможет полностью компенсировать работу электротранспорта в часы пик.

Также Фокус писал, что 13 января возле супермаркета "АТБ" в одном из районов Киева образовалась огромная очередь. В частности, люди спешат купить еду и воду, поскольку боятся, что из-за сложной ситуации со светом магазины могут закрыться.