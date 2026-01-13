На Оболоні утворилася велика черга на маршрутки через тимчасове призупинення руху наземного електротранспорту. Кияни стоять у довгому ряду та очікують на автобуси, аби дістатися до потрібних пунктів міста.

Як пишуть у місцевих Telegram-каналах, ввечері на зупинці помітно значну кількість людей, які очікують на маршрутку.

На Оболоні кияни стоять у довжелезних чергах через зупинку роботи електротранспорта Фото: Telegram / Киевский Движ

Зокрема, 13 січня "Київпастранс" повідомляв про тимчасове припинення руху тролейбусів і трамваїв на правому березі Києва через ситуацію в енергосистемі, спричинену ворожими обстрілами. Для підтримки транспортного сполучення на окремих напрямках були організовані дублюючі автобусні маршрути.

Що стало причиною зупинки роботи тролейбусів і трамваїв на правому березі Києва

Крім того, в ефірі "Вечір.LIVE" народний депутат від "Слуги народу" Володимир Крейденко пояснив, що весь наземний електротранспорт повністю залежить від електроенергії. За його словами, без живлення рух транспорту неможливий. Однак наразі працює метро.

"Зараз, слава Богу, працює метро, і ті люди, які мають їхати з пункту А в пункт Б, і цього не можна уникнути, не можна дистанційно якось працювати, чи немає екстреної необхідності, ті користуються метро і зараз виходять з цієї складної ситуації", — зауважив він.

Та все ж нардеп запевнив, що питання стану вулиць і тротуарів – це зона відповідальності міської влади та комунальних підприємств у кожному районі. Саме вони мають забезпечити очищення доріг і тротуарів, щоб громадяни могли безпечно пересуватися.

"Ми бачимо, все обладнання є. Невже не можна було завчасно пустити спецтранспорт, коли тільки почався снігопад, щоб прибрати сніг, а не чекати, поки він візьметься кригою? Жодного реагенту не бачу, як у центрі міста, так і в спальних районах. Майже немає реагентів на тротуарах, і вони зовсім не впливають на слизьку поверхню під ногами. Люди падають і не можуть пересуватися". – додав він.

У ефірі він також зауважив, що підкреслив, що за кожним районом, двором чи місцем закріплена конкретна відповідальна особа: це можуть бути голови ОСББ або керівники компаній, а у випадку районів – комунальні підприємства, що відповідають за утримання територій.

Нагадаємо, що влада Києва розробила план заміни трамваїв, тролейбусів і метро на автобуси, однак, на думку експерта, наземний транспорт навряд зможе повністю компенсувати роботу електротранспорту в години пік.

Також Фокус писав, що 13 січня біля супермаркету "АТБ" в одному з районів Києва утворилася величезна черга. Зокрема, люди поспішають купити їжу і воду, оскільки бояться, що через складну ситуацію зі світлом магазини можуть закритися.