Частковий блекаут у Києві: люди поспішають купити їжу в супермаркетах, які ще працюють (відео)

Біля супермаркету АТБ в одному з районів Києва утворилася величезна черга. Люди поспішають купити їжу і воду, боячись, що через складну ситуацію зі світлом магазини можуть закритися.

Відео з киянами біля поки що працюючого АТБ на Оболоні публікують місцеві Telegram-канали, зокрема й "Київ 24".

За словами очевидців, багато магазинів, зокрема, мережі АТБ, вивісили на дверях повідомлення про тимчасове закриття. В оголошеннях вказуються адреси найближчих торговельних закладів.

Фото: Соцсети

Ще вчора у ЗМІ з'явилася інформація, що частину супермаркетів великих мереж закривають через вимкнення світла

Наприклад, у Novus заявили, що не всі магазини можуть працювати як зазвичай. Станом на ранок 13 січня не працювали приблизно 17 супермаркетів у Києві та області.

У "Сільпо" також повідомили про закриття окремих магазинів через холод і відключення електроенергії. Генератори не справляються з обсягом роботи із забезпечення електрикою великих приміщень.

Відео дня

Що стосується ситуації з роботою АТБ, то вчора прес-служба мережі спростувала інформацію про закриття своїх магазинів у Києві та області.

"На сьогоднішній день всі магазини торговельної мережі "АТБ" у Києві та Київській області працюють у штатному режимі. Торгові об'єкти компанії забезпечені автономними джерелами живлення (генераторами), що дає змогу підтримувати безперебійну роботу навіть у разі перебоїв з електропостачанням. У рідкісних випадках виникнення технічних або логістичних труднощів компанія оперативно реагує і вживає необхідних заходів для їх усунення, щоб гарантувати стабільну роботу магазинів і доступність товарів для споживачів", — йшлося в повідомленні.

Щодо сьогоднішньої ситуації з чергами біля супермаркетів в АТБ поки нічого не коментували.

Тим часом в Ірпені та Бучі фіксують великі черги на АЗС, пишуть місцеві канали. Люди масово заправляються, зокрема й для генераторів. Також жителі Ірпеня повідомляють, що супермаркети АТБ і "Сільпо" в районі парку "Центральний" не працюють.

Ситуація з енергопостачанням у Києві та області тим часом залишається дуже складною, і електрики не вистачає навіть на критичну інфраструктуру. У деяких районах столиці люди сидять без світла і тепла п'яту добу, а в Бучі та Гостомелі аварійно-ремонтні роботи триватимуть до 15 січня.