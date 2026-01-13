Київ без світла: 500 будинків залишаються без опалення, до багатоповерхівок підвозять великі генератори
13 січня російські окупанти знову вдарили по Києву та області області дронами та балістикою, і під прицілом були, як завжди, енергооб'єкти. Через це дефіцит електроенергії в системі ще більше посилився.
Її не вистачає навіть для забезпечення критичної інфраструктури, написав мер Києва Віталій Кличко.
"Енергетики працюють. Але ситуація дуже складна", — зазначив градоначальник.
Щодо опалення, то зараз без тепла близько 500 багатоповерхових будинків. Як і у випадку з електрикою, ремонтні бригади енергетиків працюють цілодобово.
Кличко також спростував інформацію про закриття супермаркетів великих мереж, заявивши, що вона не відповідає дійсності.
"Спасибі бізнесу, який продовжує працювати, щоб забезпечувати необхідними продуктами і товарами жителів міста в умовах надзвичайної ситуації", — підкреслив мер.
Зазначимо, що вчора деякі ритейлери "Novus" і "Сільпо" все ж попередили про проблеми. Вони підкреслили, що не всі магазини можуть працювати у звичайному режимі.
У зв'язку з погіршенням ситуації з електрикою в столиці "Київпастранс" тимчасово призупинив рух наземного електротранспорту на правому березі Києва. Для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів.
У районах Києва, де є найбільші проблеми із заживленням, ДСНС забезпечує житлові будинки генераторами великої потужності. Вони також знижують навантаження на систему і забезпечують життєдіяльність цілих кварталів, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Уранці ДТЕК поінформувала про введення екстрених відключень світла в Києві та Бучанському районі через чергові обстріли.
У деяких містах області, де проводять ремонтні роботи, людей уже попередили, що світла і тепла може до 15 січня.
Тим часом жителі лівобережних районів Києва, де зараз найскладніша ситуація з теплом і світлом, ходять грітися і заряджати ґаджети в "пункти незламності". За їхніми словами, у деяких будинках опалення та електроенергії немає вже п'яту добу.
Нагадаємо, чому ТЕЦ у Києві неможливо вберегти від російських ракет.