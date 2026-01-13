"П'ята доба без опалення": як лівий берег Києва виживає в холоді та темряві (відео)

У деяких районах Києва, енергетична інфраструктура якого постраждала внаслідок масштабних обстрілів російських окупантів 9 і 12 січня, жителі сидять без світла і тепла по кілька діб.

Особливо складною залишається ситуація на лівому березі столиці, передає канал "Київ 24". Люди приходять грітися та заряджати гаджети в "пункти незламності".

За словами однієї з киянок, вона вперше прийшла зарядити всі гаджети, оскільки вдома це зробити неможливо.

"Чесно кажучи, п'ята доба ввечері, коли зовсім немає світла, це дуже важко", — зазначила жінка.

Інша мешканка Русанівки зізналася, що за чотири роки війни вперше прийшла в "пункт", бо "немає виходу":

"П'ята доба зараз пішла, ми без опалення взагалі. Перший день не було води, зараз, слава Богу, є хоч холодна, і світла немає. Тут взагалі три будинки на Русанівці, де зовсім немає світла. Учора на півгодини за добу ввімкнули", — констатує вона.

Жителі столиці рятуються від холоду у квартирах, як можуть.

"Опалення ледве-ледве. У спальні трохи тепліше, я там сплю, а в інших кімнатах темно і дуже холодно. Я зачинила двері і сплю в маленькій спальні", — зізналася ще одна співрозмовниця журналістам. Вона додала, що напередодні світло в її будинку було лише 12 хвилин.

Напередодні заступник голови КМДА Петро Пантелеєв говорив, що аварійно-ремонтні роботи з відновлення енергозабезпечення жителів столиці тривають цілодобово. Найважча ситуація з теплом і світлом — на лівобережжі, у Дніпровському та Дарницькому районах, а також проблеми є і в правобережній частині Печерського та Голосіївського району, де діють екстрені відключення світла.

У ДТЕК уточнили, що причиною відсутності світла можуть бути також локальні аварії на лініях через морози.

13 січня в Києві та області знову запроваджено аварійні відключення світла. Причина та ж — масові ракетно-дронові атаки на енергооб'єкти столиці та регіону.

Тим часом погода найближчим часом не потішить киян потеплінням. За прогнозами Наталії Діденко, поки що в Україні переважатимуть морози.