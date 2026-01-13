"Пятые сутки без отопления": как левый берег Киева выживает в холоде и темноте (видео)

В некоторых районах Киева, энергетическая инфраструктура которого пострадала в результате масштабных обстрелов российских оккупантов 9 и 12 января, жители сидят без света и тепла по несколько суток.

Особенно сложной остается ситуация на левом берегу столицы, передает канал "Киев 24". Люди приходят греться и заряжать гаджеты в "пункти незламності".

По словам одной из киевлянок, она впервые пришла зарядить все гаджеты, поскольку дома это сделать невозможно.

"Честно говоря, пятые сутки вечером, когда совсем нет света, это очень тяжело", – отметила женщина.

Другая жительница Русановки призналась, что за четыре года войны впервые пришла в "пункт", потому что "нет выхода":

"Пятые сутки сейчас пошли, мы без отопления вообще. Первый день не было воды, сейчас, слава Богу, есть хоть холодная, и света нет. Тут вообще три дома на Русановке, где совсем нет света. Вчера на полчаса за сутки включили", – констатирует она.

Жители столицы спасаются от холода в квартирах, как могут.

"Отопление еле-еле. В спальне чуть теплее, я там сплю, а в других комнатах темно и сильно холодно. Я закрыла двери и сплю в маленькой спальне", – призналась еще одна собеседница журналистам. Она добавила, что накануне свет в ее доме был всего 12 минут.

Накануне заместитель главы КГГА Петр Пантелеев говорил, что аварийно-ремонтные работы по восстановлению энергообеспечения жителей столицы продолжаются круглосуточно. Самая тяжелая ситуация с теплом и светом – на левобережье, в Днепровском и Дарницком районах, а также проблемы есть и в правобережной части Печерского и Голосеевского района, где действуют экстренные отключения света.

В ДТЭК уточнили, что причиной отсутствия света могут быть также локальные аварии на линиях из-за морозов.

13 января в Киеве и области снова введены аварийные отключения света. Причина та же – массовые ракетно-дроновые атаки на энергообъекты столицы и региона.

Тем временем погода в ближайшее время не порадует киевлян потеплением. По прогнозам Натальи Диденко, пока что в Украине будут преобладать морозы.