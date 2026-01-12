В КГГА назвали районы столицы, где самая сложная ситуация со светом

В Киеве после одного из самых масштабных обстрелов города продолжаются аварийно-ремонтные работы по восстановлению энергообеспечения жителей столицы.

Только сейчас удалось стабилизировать ситуацию с энергоснабжением города, рассказал в эфире "Киев 24" заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

"К сожалению, страдает больше левобережная часть. Мы сейчас вышли на возможности подавать электроэнергию по левому берегу, по Днепровскому и Дарницкому району, где-то 3 на 7 (3 часа со светом, 7 – без света". Двигаемся дальше с точки зрения улучшения этих показателей", – отметил он.

По его словам, проблемы есть также в правобережной части Печерского и Голосеевского района, где действуют экстренные отключения света.

Чиновник отметил, что работы идут в аварийном режиме.

Відео дня

"Причины очевидны – мы ликвидируем последствия самой массовой вражеской атаки. Надеемся, что на протяжении недели постепенно мы ситуацию улучшим. Обещать, что мы войдем в графики почасовых отключений через какое-то время, пока что я не могу. Потому что зависим от многих факторов", – объяснил Пантелеев.

Он заверил, что все усилия властей и энергетиков направлены на то, чтобы в таких максимально сложных условиях сделать так, чтобы люди имели промежуток времени для потребления электроэнергии.

"Учитывая то, что сейчас еще и холодная погода, и много домов зависят от энергоснабжения, своими внутренними сетями, это – приоритет номер один.

Мэр Киева Виталий Кличко вечером 12 января сообщил, что по состоянию почти на 17:00 без тепла оставались почти 800 домов в Печерском, части Голосеевского и Соломенского районов. В другие подачу тепла уже возобновили.

Он напомнил, что после последней атаки российских оккупантов без теплоснабжения были шесть тысяч многоэтажек в столице.

"Ремонтно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Днем и ночью работают и энергетики. Поскольку ситуация с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается в Киеве очень сложной", – пишет Кличко, подчеркивая, что коммунальщики и энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы обеспечить жителей города необходимыми услугами.

Тем временем в сети публикуют фото разорванных труб в столице. У некоторых жителей Киева нет света и отопления уже несколько суток, а работники коммунальных служб не спустили воду из систем отопления.

Напомним, как отсутствие электроэнергии повлияет на цены на товары и услуги.