Отключения света могут спровоцировать рост цен на продукты, — прогноз

Из-за многочасовых отключений представители бизнеса вынуждены постоянно использовать генераторы, чтобы обеспечить электричеством салоны, магазины, производства. А это – дополнительные расходы. И хотя сейчас это не критично влияет на стоимость услуг и продуктов, ситуация может измениться.

С начала регулярных отключений света себестоимость продуктов в Украине выросла на 10%, пишет "Телеграф". В нее добавились расходы на топливо для генераторов и их обслуживание, поскольку в некоторых городах они (генераторы) работают по 10-16 часов.

При том очень существенного роста цен украинцы пока не наблюдают. Причины две: низкая покупательная способность населения и конкуренция с европейским импортом.

"Поэтому торговые сети либо увеличили наценку, либо закладывают в цену уменьшение среднего чека из-за низкой покупательной способности украинцев", – отмечают аналитики.

Один из бизнесменов, владелец фотолаборатории, рассказал журналистам, что постоянно пользуется генератором и в месяц тратит на его около 6 тысяч гривен. Когда у него поинтересовались, будет ли он повышать стоимость услуг, тот ответил:

"Пока не поднимаю, но использую постоянно. Считать боюсь".

Генераторы стали неотъемлемой частью жизни украинцев Фото: Скриншот

Нежелание поднимать цену мужчина также объясняет тем, что "люди и так экономят при покупке, а 10% особо ничего не изменят".

Несмотря на то, что сейчас нет резкого роста цен или скачков, это не значит, что в будущем этого не произойдет. Многие эксперты прогнозируют удорожание овощей и фруктов уже весной.

Ранее сообщалось, что 2025 год принес заметные ценовые колебания на полках украинских супермаркетов — отдельные продукты подорожали на десятки гривен, тогда как другие, наоборот, существенно потеряли в цене. Наиболее ощутимый рост стоимости зафиксировали в сегментах мяса, рыбы и молочной продукции.

