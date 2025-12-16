До 100 грн разницы на ценниках: СМИ исследовали, какие продукты в 2025 году подорожали больше всего

2025 год принес заметные ценовые колебания на полках украинских супермаркетов — отдельные продукты подорожали на десятки гривен, тогда как другие, наоборот, существенно потеряли в цене. Наиболее ощутимый рост стоимости зафиксировали в сегментах мяса, рыбы и молочной продукции.

Как сообщает "Телеграф", в течение года стоимость основных продуктов питания в Украине менялась почти во всех категориях. Для анализа были использованы данные портала "Минфин", которые позволили сравнить цены в начале и в конце 2025 года и проследить общую динамику рынка.

В целом исследование показало, что быстрее всего дорожали мясо, рыба, сыр и яйца. В то же время часть бакалеи, овощей и фруктов к концу года стала доступнее для покупателей.

Хлеб

Хлебобулочные изделия в течение года демонстрировали умеренный, но стабильный рост цен. Так, батон нарезной в начале 2025 года стоил в среднем 28-29 гривен, тогда как в конце года его стоимость, в зависимости от бренда, выросла до 32-46 гривен.

Бородинский хлеб также подорожал: если в январе за него платили около 43 гривен, то в декабре цена поднялась до примерно 49 гривен.

Бакалея

В категории бакалеи больше всего выросла цена на гречку — с 33 до 45 гривен за килограмм. Подорожали также подсолнечное масло, которое прибавило в стоимости с 68 до 86 гривен, и мука — с 30 до 35 гривен.

В то же время некоторые сыпучие продукты стали дешевле. Макароны подешевели с 39 до 28 гривен, рис — с 69 до 59 гривен, а сахар — с 34 до 29 гривен за килограмм.

Мясо и рыба

Именно эта категория стала лидером по темпам роста цен в 2025 году. Отдельные позиции подорожали почти на 80 гривен. В частности, гуляш вырос в цене с 304 до 385 гривен за килограмм. Куриное филе подорожало со 172 до 244 гривен, а тушка курицы — с 91 до 117 гривен.

Заметно выросли цены и на другие мясные продукты: ошеек подорожал с 262 до 336 гривен, сало — с 232 до 272 гривен, а вареная колбаса — с 294 до 373 гривен. Среди рыбной продукции наименьшие изменения зафиксировали на карпа — разница составила около 12 гривен. В то же время скумбрия подорожала со 194 до 263 гривен, а сельдь — со 190 до 211 гривен.

Молочные продукты

В молочном сегменте больше всего выросла цена на сыр — более чем на 50 гривен за год. Ощутимое подорожание коснулось также сливок.

В то же время базовые молочные продукты менялись в цене значительно сдержаннее: молоко подорожало с 53 до 56 гривен, сливочное масло — со 103 до 114 гривен, а сметана — с 85 до 96 гривен. При этом конечная цена часто зависела от бренда и производителя.

Овощи

Ценовая ситуация на овощи в течение года была неоднородной. Большинство позиций к декабрю подешевели, особенно картофель, который потерял в цене с 34 до 14 гривен за килограмм.

В то же время болгарский перец, наоборот, подорожал — с 248 до 257 гривен. Подобную тенденцию показали и помидоры, цены на которые выросли в пределах 10 гривен.

Фрукты

Среди фруктов в 2025 году больше всего подорожали цитрусовые. Цены на мандарины выросли со 138 до 160 гривен, а на лимоны — с 75 до 113 гривен. В целом разница стоимости составляла 20-40 гривен. В то же время виноград стал одним из немногих фруктов, которые существенно подешевели — его цена снизилась почти на 100 гривен.

Яйца

Яйца также вошли в перечень продуктов с заметным ростом стоимости. В течение года их цена выросла примерно на 15 гривен.

Напомним, что, по прогнозам экономиста Владимира Чижа, в течение 2025 года стоимость куриных яиц в Украине постепенно повышалась, как в фасованном виде, так и поштучно. По его мнению, эта тенденция продолжится перед праздниками.

Также Фокус писал, что в ноябре 2025 года потребительские цены в Украине выросли на 0,4% по сравнению с октябрем, тогда как годовая инфляция замедлилась до 9,3%.