До 100 грн різниці на цінниках: ЗМІ дослідили, які продукти у 2025 році подорожчали найбільше
2025 рік приніс помітні цінові коливання на полицях українських супермаркетів — окремі продукти подорожчали на десятки гривень, тоді як інші, навпаки, суттєво втратили в ціні. Найбільш відчутне зростання вартості зафіксували в сегментах м’яса, риби та молочної продукції.
Як повідомляє "Телеграф", упродовж року вартість основних продуктів харчування в Україні змінювалася майже в усіх категоріях. Для аналізу були використані дані порталу "Мінфін", які дозволили порівняти ціни на початку та наприкінці 2025 року і простежити загальну динаміку ринку.
Загалом дослідження показало, що найшвидше дорожчали м’ясо, риба, сир та яйця. Водночас частина бакалії, овочів і фруктів до кінця року стала доступнішою для покупців.
Хліб
Хлібобулочні вироби протягом року демонстрували помірне, але стабільне зростання цін. Так, батон нарізний на початку 2025 року коштував у середньому 28–29 гривень, тоді як наприкінці року його вартість, залежно від бренду, зросла до 32–46 гривень.
Бородинський хліб також подорожчав: якщо в січні за нього платили близько 43 гривень, то в грудні ціна піднялася до приблизно 49 гривень.
Бакалія
У категорії бакалії найбільше зросла ціна на гречку — з 33 до 45 гривень за кілограм. Подорожчали також соняшникова олія, яка додала у вартості з 68 до 86 гривень, та борошно — з 30 до 35 гривень.
Водночас деякі сипучі продукти стали дешевшими. Макарони подешевшали з 39 до 28 гривень, рис — з 69 до 59 гривень, а цукор — з 34 до 29 гривень за кілограм.
М’ясо та риба
Саме ця категорія стала лідером за темпами зростання цін у 2025 році. Окремі позиції подорожчали майже на 80 гривень. Зокрема, гуляш зріс у ціні з 304 до 385 гривень за кілограм. Куряче філе подорожчало зі 172 до 244 гривень, а тушка курки — з 91 до 117 гривень.
Помітно зросли ціни й на інші м’ясні продукти: ошийок подорожчав з 262 до 336 гривень, сало — з 232 до 272 гривень, а варена ковбаса — з 294 до 373 гривень. Серед рибної продукції найменші зміни зафіксували на коропа — різниця склала близько 12 гривень. Водночас скумбрія подорожчала зі 194 до 263 гривень, а оселедець — зі 190 до 211 гривень.
Молочні продукти
У молочному сегменті найбільше зросла ціна на сир — більш ніж на 50 гривень за рік. Відчутне подорожчання торкнулося також вершків.
Водночас базові молочні продукти змінювалися в ціні значно стриманіше: молоко подорожчало з 53 до 56 гривень, вершкове масло — зі 103 до 114 гривень, а сметана — з 85 до 96 гривень. При цьому кінцева ціна часто залежала від бренду та виробника.
Овочі
Цінова ситуація на овочі впродовж року була неоднорідною. Більшість позицій до грудня подешевшала, особливо картопля, яка втратила в ціні з 34 до 14 гривень за кілограм.
Водночас болгарський перець, навпаки, подорожчав — з 248 до 257 гривень. Подібну тенденцію показали й помідори, ціни на які зросли в межах 10 гривень.
Фрукти
Серед фруктів у 2025 році найбільше подорожчали цитрусові. Ціни на мандарини зросли зі 138 до 160 гривень, а на лимони — з 75 до 113 гривень. Загалом різниця вартості становила 20–40 гривень. Водночас виноград став одним із небагатьох фруктів, що суттєво подешевшали — його ціна знизилася майже на 100 гривень.
Яйця
Яйця також увійшли до переліку продуктів із помітним зростанням вартості. Протягом року їхня ціна зросла приблизно на 15 гривень.
Нагадаємо, що, за прогнозами економіста Володимира Чижа, протягом 2025 року вартість курячих яєць в Україні поступово підвищувалася, як у фасованому вигляді, так і поштучно. На його думку, ця тенденція продовжиться перед святами.
Також Фокус писав, що у листопаді 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,4% у порівнянні з жовтнем, тоді як річна інфляція сповільнилася до 9,3%.