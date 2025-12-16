До 100 грн різниці на цінниках: ЗМІ дослідили, які продукти у 2025 році подорожчали найбільше

2025 рік приніс помітні цінові коливання на полицях українських супермаркетів — окремі продукти подорожчали на десятки гривень, тоді як інші, навпаки, суттєво втратили в ціні. Найбільш відчутне зростання вартості зафіксували в сегментах м’яса, риби та молочної продукції.

Як повідомляє "Телеграф", упродовж року вартість основних продуктів харчування в Україні змінювалася майже в усіх категоріях. Для аналізу були використані дані порталу "Мінфін", які дозволили порівняти ціни на початку та наприкінці 2025 року і простежити загальну динаміку ринку.

Загалом дослідження показало, що найшвидше дорожчали м’ясо, риба, сир та яйця. Водночас частина бакалії, овочів і фруктів до кінця року стала доступнішою для покупців.

Хліб

Хлібобулочні вироби протягом року демонстрували помірне, але стабільне зростання цін. Так, батон нарізний на початку 2025 року коштував у середньому 28–29 гривень, тоді як наприкінці року його вартість, залежно від бренду, зросла до 32–46 гривень.

Відео дня

Бородинський хліб також подорожчав: якщо в січні за нього платили близько 43 гривень, то в грудні ціна піднялася до приблизно 49 гривень.

Як змінилися ціни на хліб у 2025 році Фото: Телеграф

Бакалія

У категорії бакалії найбільше зросла ціна на гречку — з 33 до 45 гривень за кілограм. Подорожчали також соняшникова олія, яка додала у вартості з 68 до 86 гривень, та борошно — з 30 до 35 гривень.

Водночас деякі сипучі продукти стали дешевшими. Макарони подешевшали з 39 до 28 гривень, рис — з 69 до 59 гривень, а цукор — з 34 до 29 гривень за кілограм.

Як змінилися ціни на бакалію у 2025 році Фото: Телеграф

М’ясо та риба

Саме ця категорія стала лідером за темпами зростання цін у 2025 році. Окремі позиції подорожчали майже на 80 гривень. Зокрема, гуляш зріс у ціні з 304 до 385 гривень за кілограм. Куряче філе подорожчало зі 172 до 244 гривень, а тушка курки — з 91 до 117 гривень.

Помітно зросли ціни й на інші м’ясні продукти: ошийок подорожчав з 262 до 336 гривень, сало — з 232 до 272 гривень, а варена ковбаса — з 294 до 373 гривень. Серед рибної продукції найменші зміни зафіксували на коропа — різниця склала близько 12 гривень. Водночас скумбрія подорожчала зі 194 до 263 гривень, а оселедець — зі 190 до 211 гривень.

Як змінилися ціни на м"ясо та рибу в 2025 році Фото: Телеграф

Молочні продукти

У молочному сегменті найбільше зросла ціна на сир — більш ніж на 50 гривень за рік. Відчутне подорожчання торкнулося також вершків.

Водночас базові молочні продукти змінювалися в ціні значно стриманіше: молоко подорожчало з 53 до 56 гривень, вершкове масло — зі 103 до 114 гривень, а сметана — з 85 до 96 гривень. При цьому кінцева ціна часто залежала від бренду та виробника.

Як змінилися ціни на молочні продукти в 2025 році Фото: Телеграф

Овочі

Цінова ситуація на овочі впродовж року була неоднорідною. Більшість позицій до грудня подешевшала, особливо картопля, яка втратила в ціні з 34 до 14 гривень за кілограм.

Водночас болгарський перець, навпаки, подорожчав — з 248 до 257 гривень. Подібну тенденцію показали й помідори, ціни на які зросли в межах 10 гривень.

Як змінилися ціни на овочі у 2025 році Фото: Телеграф

Фрукти

Серед фруктів у 2025 році найбільше подорожчали цитрусові. Ціни на мандарини зросли зі 138 до 160 гривень, а на лимони — з 75 до 113 гривень. Загалом різниця вартості становила 20–40 гривень. Водночас виноград став одним із небагатьох фруктів, що суттєво подешевшали — його ціна знизилася майже на 100 гривень.

Як змінилися ціни на фрукти у 2025 році Фото: Телеграф

Яйця

Яйця також увійшли до переліку продуктів із помітним зростанням вартості. Протягом року їхня ціна зросла приблизно на 15 гривень.

Як змінилися ціни на яйця у 2025 році Фото: Телеграф

Нагадаємо, що, за прогнозами економіста Володимира Чижа, протягом 2025 року вартість курячих яєць в Україні поступово підвищувалася, як у фасованому вигляді, так і поштучно. На його думку, ця тенденція продовжиться перед святами.

Також Фокус писав, що у листопаді 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,4% у порівнянні з жовтнем, тоді як річна інфляція сповільнилася до 9,3%.