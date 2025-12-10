Продукти та алкоголь зросли в ціні, а одяг подешевшав: інфляція в Україні сповільнилася до 9,3%

У листопаді 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,4% у порівнянні з жовтнем, тоді як річна інфляція сповільнилася до 9,3%. Найбільші коливання зазначилися на продуктових ринках, у сегменті алкогольних і тютюнових виробів, а також у сфері транспорту.

Як повідомляє Державна служба статистики України, базова інфляція в листопаді 2025 року становила 0,3% у порівнянні з жовтнем та залишалася на рівні 9,3% у річному вимірі. Загалом, це відображає помірне підвищення цін, яке відчуває населення, при, тому що деякі категорії товарів показали суттєві зміни вартості.

Окрім цього, продукти харчування та безалкогольні напої стали лідерами за зростанням цін у листопаді, подорожчавши на 0,8%. Найпомітніше подорожчали яйця – на 12,6%, окрім цього:

овочі показали зростання вартості на 4,6%;

сало – на 3,0%;

продукти зернових – на 1,5%;

риба та продукти з риби подорожчали на 2,2%;

соняшникова олія – на 1,4%;

макаронні вироби – на 1,2%;

кисломолочна продукція та сири – на 1,0–1,5%;

хліб – на 0,9%;

яловичина – на 1,3%;

молоко – на 1,1%;

вершкове масло – на 1,0%.

Водночас фрукти знизилися в ціні на 3,0%, свинина – на 2,1%, цукор – на 1,5%, м’ясо птиці – на 1,2%, а рис – на 0,9%.

Натомість алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, причому основний внесок у зростання зробили тютюнові вироби, які подорожчали на 1,9%. У річному вимірі саме ця категорія демонструє найбільше подорожчання серед усіх груп товарів – на 18,5%, що вказує на тривалі тенденції здорожчання алкоголю та тютюну на споживчому ринку.

Одяг і взуття продемонстрували зворотну динаміку цін. Вартість взуття знизилася на 2,9%, одягу – на 1,9%, у середньому зниження склало 2,3%. Така тенденція відображає сезонні коливання попиту та пропозиції на ринку одягу та взуття.

Також, за даними Державної служби статистики, транспортні послуги в листопаді подорожчали на 0,5%. Зростання відбулося внаслідок підвищення тарифів на залізничні пасажирські перевезення на 1,6%, автодорожні пасажирські перевезення стали дорожчими на 0,6%, а ціни на паливо та мастила зросли на 0,5%.

