Продукты и алкоголь выросли в цене, а одежда подешевела: инфляция в Украине замедлилась до 9,3%

В ноябре 2025 года потребительские цены в Украине выросли на 0,4% по сравнению с октябрем, тогда как годовая инфляция замедлилась до 9,3%. Наибольшие колебания отметились на продуктовых рынках, в сегменте алкогольных и табачных изделий, а также в сфере транспорта.

Как сообщает Государственная служба статистики Украины, базовая инфляция в ноябре 2025 года составила 0,3% по сравнению с октябрем и оставалась на уровне 9,3% в годовом измерении. В общем, это отражает умеренное повышение цен, которое испытывает население, при, потому что некоторые категории товаров показали существенные изменения стоимости.

Кроме этого, продукты питания и безалкогольные напитки стали лидерами по росту цен в ноябре, подорожав на 0,8%. Заметнее всего подорожали яйца — на 12,6%, кроме этого:

овощи показали рост стоимости на 4,6%;

сало — на 3,0%;

продукты зерновых — на 1,5%;

рыба и продукты из рыбы подорожали на 2,2%;

подсолнечное масло — на 1,4%;

макаронные изделия — на 1,2%;

кисломолочная продукция и сыры — на 1,0-1,5%;

хлеб — на 0,9%;

говядина — на 1,3%;

молоко — на 1,1%;

сливочное масло — на 1,0%.

Відео дня

В то же время фрукты снизились в цене на 3,0%, свинина — на 2,1%, сахар — на 1,5%, мясо птицы — на 1,2%, а рис — на 0,9%.

Зато алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, причем основной вклад в рост сделали табачные изделия, которые подорожали на 1,9%. В годовом измерении именно эта категория демонстрирует наибольшее подорожание среди всех групп товаров — на 18,5%, что указывает на длительные тенденции подорожания алкоголя и табака на потребительском рынке.

Одежда и обувь продемонстрировали обратную динамику цен. Стоимость обуви снизилась на 2,9%, одежды — на 1,9%, в среднем снижение составило 2,3%. Такая тенденция отражает сезонные колебания спроса и предложения на рынке одежды и обуви.

Также, по данным Государственной службы статистики, транспортные услуги в ноябре подорожали на 0,5%. Рост произошел вследствие повышения тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки на 1,6%, автодорожные пассажирские перевозки стали дороже на 0,6%, а цены на топливо и масла выросли на 0,5%.

Напомним, что по прогнозам экспертов длительные отключения электроэнергии в Украине могут привести к подорожанию продуктов питания до 30%.

Также Фокус писал, что несмотря на войну, украинские семьи готовят полный Сочельник, тратя на 12 традиционных блюд примерно 1,4 тысячи гривен.