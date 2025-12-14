Ціна зросте до 10-15%: експерт назвав продукт, який подорожчає напередодні Різдва

Протягом 2025 року вартість курячих яєць в Україні поступово підвищувалася, як у фасованому вигляді, так і поштучно. З наближенням різдвяно-новорічного періоду очікується, що підвищений попит може стимулювати нове подорожчання.

Як розповів економіст Володимир Чиж у коментарі "Новини.LIVE", середня ціна десятка яєць у січні 2025 року становила близько 49,4 грн. Він припускав, що у 2026 році в супермаркетах навряд чи будуть спостерігатися такі самі показники.

Зокрема, Володимир Чиж пояснив журналістці, що на початку наступного року яйця, швидше за все, знову подорожчають. Він зазначав, що підвищення цін може відбутися у разі ускладнення умов утримання птиці або зростання виробничих витрат. За його оцінкою, вартість цього продукту може збільшитися на 10–15%, оскільки яйця належать до категорії товарів із високою волатильністю.

"На початку 2026-го яйця, з високою вірогідністю, знову подорожчають. Особливо якщо стануть складнішими умови для утримання птиці або зростуть витрати на виробництво. До 10-15% точно можуть подорожчати, оскільки це найбільш волатильна група "щоденних" продуктів", — зазначив фахівець.

Економіст також підкреслив, що на ціни впливає сезонність: у холодну пору року несучість курей знижується, і це обмежує пропозицію на ринку, а також створює тиск на підвищення вартості. Крім того, у 2025 році подорожчали корми, електроенергія та логістика, а загальна інфляція також вплинула на зростання цін.

За даними моніторингу, станом на 10 грудня середня ціна десятка яєць становила 81,75 грн, що трохи перевищує показник тижневої давності — 80,60 грн. Аналіз пропозицій супермаркетів свідчить, що мінімальна вартість упаковок коливається від 59,99 до 76,60 грн, а поштучні яйця продаються за ціною від 5,49 до 7,50 грн за штуку.

Нагадаємо, що у листопаді 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,4% у порівнянні з жовтнем, тоді як річна інфляція сповільнилася до 9,3%.

Також Фокус писав, що за прогнозами експертів тривалі відключення електроенергії в Україні можуть призвести до подорожчання продуктів харчування до 30%.