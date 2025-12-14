Цена вырастет до 10-15%: эксперт назвал продукт, который подорожает накануне Рождества

В течение 2025 года стоимость куриных яиц в Украине постепенно повышалась, как в фасованном виде, так и поштучно. С приближением рождественско-новогоднего периода ожидается, что повышенный спрос может стимулировать новое подорожание.

Как рассказал экономист Владимир Чиж в комментарии "Новини.LIVE", средняя цена десятка яиц в январе 2025 года составляла около 49,4 грн. Он предполагал, что в 2026 году в супермаркетах вряд ли будут наблюдаться такие же показатели.

В частности, Владимир Чиж объяснил журналистке, что в начале следующего года яйца, скорее всего, снова подорожают. Он отмечал, что повышение цен может произойти в случае усложнения условий содержания птицы или роста производственных затрат. По его оценке, стоимость этого продукта может увеличиться на 10-15%, поскольку яйца относятся к категории товаров с высокой волатильностью.

"В начале 2026-го яйца, с высокой вероятностью, снова подорожают. Особенно если станут сложнее условия для содержания птицы или вырастут затраты на производство. До 10-15% точно могут подорожать, поскольку это наиболее волатильная группа "ежедневных" продуктов", — отметил специалист.

Экономист также подчеркнул, что на цены влияет сезонность: в холодное время года яйценоскость кур снижается, и это ограничивает предложение на рынке, а также создает давление на повышение стоимости. Кроме того, в 2025 году подорожали корма, электроэнергия и логистика, а общая инфляция также повлияла на рост цен.

По данным мониторинга, по состоянию на 10 декабря средняя цена десятка яиц составила 81,75 грн, что немного превышает показатель недельной давности — 80,60 грн. Анализ предложений супермаркетов свидетельствует, что минимальная стоимость упаковок колеблется от 59,99 до 76,60 грн, а поштучные яйца продаются по цене от 5,49 до 7,50 грн за штуку.

Напомним, что в ноябре 2025 года потребительские цены в Украине выросли на 0,4% по сравнению с октябрем, тогда как годовая инфляция замедлилась до 9,3%.

Также Фокус писал, что по прогнозам экспертов длительные отключения электроэнергии в Украине могут привести к подорожанию продуктов питания до 30%.