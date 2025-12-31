Пенсионеры стерегут генераторы: эксперт предупредил украинцев о смертельной угрозе (видео)

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал о местах, где нельзя ставить генераторы из-за опасности для людей. Он пожаловался, что предприниматели нарушают эти правила, а риск кражи заставляет их нанимать пенсионеры для дежурств.

"Все брошено на произвол судьбы. Те, кто должен за это отвечать, — я имею в виду и органы местного самоуправления, и ГСЧС — должны были провести огромную объяснительную работу", — заявил эксперт в эфире "Ранок.LIVE" 31 декабря.

Он отметил, что генераторы ставят там, где хотят.

"И подвал — это не самое страшное еще место. Люди гибли и в прошлом, и в позапрошлом году. Но никто не обращает на это внимание, никому нет до этого дела", — пожаловался Попенко.

Он пояснил, что генератор должен стоять не ближе чем в 6 метрах от помещений и не под навесом. Ни в коем случае его нельзя устанавливать в подвале, в подъезде или на балконе.

"А у нас запросто запихнуть генератор на балкон, подключить его, и это — нормальное явление", — подчеркнул специалист.

По его словам, если на первом этаже многоквартирного дома есть несколько магазинов, и каждый из них ставит генератор, то они работают одновременно и выбросы достигают 1-3 этажей, где живут люди.

"Да, есть другая проблема, что эти генераторы тупо воруют. Но давайте, занимайтесь людьми... Наймите какого-то там пенсионера, пусть он стоит возле этого генератора, сколько, 2-3 часа, дайте ему какие-то деньги... Это также происходит, я вам скажу. Люди для того, чтобы уберечь свое имущество, нанимают пенсионеров, которые стоят у генераторов 3-4 часа", — добавил Попенко.

