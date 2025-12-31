Пенсіонери стережуть генератори: експерт попередив українців про смертельну загрозу (відео)
Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів про місця, де не можна ставити генератори через небезпеку для людей. Він поскаржився, що підприємці порушують ці правила, а ризик крадіжки змушує їх наймати пенсіонери для чергувань.
"Все кинуто напризволяще. Ті, хто повинен за це відповідати, — я маю на увазі і органи місцевого самоврядування, і ДСНС — повинні були провести величезну пояснювальну роботу", — заявив експерт в ефірі "Ранок.LIVE" 31 грудня.
Він наголосив, що генератори ставлять там, де хочуть.
"І підвал — це не найстрашніше ще місце. Люди гинули і в минулому, і у позаминулому році. Але ніхто не звертає на це увагу, нікому нема до цього діла", — поскаржився Попенко.
Він пояснив, що генератор має стояти не ближче ніж за 6 метрів від приміщень і не під навісом. В жодному разі його не можна встановлювати у підвалі, у під’їзді або на балконі.
"А у нас запросто запхати генератор на балкон, підключити його, і це — нормальне явище", — підкреслив фахівець.
З його слів, якщо на першому поверсі багатоквартирного будинку є кілька крамниць, і кожна з них ставить генератор, то вони працюють одночасно і викиди досягають 1-3 поверхів, де живуть люди.
"Так, є інша проблема, що ці генератори тупо крадуть. Але давайте, займайтесь людьми… Найміть якогось там пенсіонера, хай він стоїть біля цього генератора, скільки, 2-3 години, дайте йому якісь гроші… Це також відбувається, я вам скажу. Люди для того, щоб вберегти своє майно, наймають пенсіонерів, які стоять біля генераторів 3-4 години", — додав Попенко.
