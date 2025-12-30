Що робити, коли немає ні опалення, ні світла: 5 способів зігрітися у квартирі взимку

Після масштабного російського обстрілу 27 грудня світла та опалення в оселях українців може не бути по 16 годин. Якщо ЗС РФ ще сильніше пошкодять інфраструктуру, ситуація може погіршитися, тож треба думати, як зігрітися та отримати енергію.

Якщо світла не буде по кілька днів, то павербанки, зарядні станції та системи резервного живлення особливо не допоможуть, адже вони розрядяться за кілька годин і не зможуть швидко зарядитися. Фокус розібрав чотири альтернативні способи, які підходять, насамперед, для жителів квартир.

Сонячний генератор

Сонячний генератор Jackery Portable Power Station Explorer 3000 Pro Фото: Скриншот

У разі тривалих відключень світла добути трохи електроенергії допоможуть сонячні генератори, що об'єднують панелі на балконі та зарядну станцію. У цьому випадку не рекомендується підключати фотоелектричні модулі до мережі квартири, оскільки взимку генерація буде занадто низькою для споживання в реальному часі.

Панель потужністю 400 Вт, звернена на південь, влітку виробить близько 2-2,5 кВт/год за день, а взимку — приблизно вдвічі менше, і це за умови, що балкон не засклений. Якщо квартира виходить на південний схід або південний захід, то ефективність генерації падає на 20-25%, якщо на схід або захід — то більш ніж наполовину, адже сонце освітлює панелі лише кілька годин. Якщо ж балкон виходить на північний бік будинку — у панелях немає жодного сенсу.

Відео дня

Щоб панелі отримували якомога більше сонячної енергії, їх потрібно розміщувати під кутом 35-40 градусів влітку і до 60 градусів взимку. На балконі ж доводиться встановлювати їх вертикально або напіввертикально, що знижує потужність на 20-35%.

Автор блогу "У кума" наводить реальний приклад із Києва: сонячна панель 400 Вт на південно-західному балконі 9 поверху в червні-липні панель виробляє 1,8-2,2 кВт/год кВт-год на день за ясної погоди, а за ясної погоди — лише 0,4-0,6 кВт-год. Навесні та восени середня денна генерація становить 1,2-1,5 кВт/год, а взимку — лише 0,3-0,6 кВт/год на день.

Цього вистачить, щоб запустити роутер, зарядити телефон або ноутбук, але не більше. Наприклад, навіть слабенький обігрівач дуже швидко витратить усю енергію, накопичену за день в акумуляторі. Однак можна накопичити достатньо електрики, щоб закип'ятити воду в чайнику, залити її в грілку, просто випити гарячої кави або чаю.

Грілка для рук

Грілки для рук Ocoopa UT4 Extreme часто продаються парами Фото: Скриншот

Якщо у квартирі дуже холодно, то портативна електрична грілка може трохи полегшити ситуацію. З її допомогою можна зігріти руки або ноги по черзі, а досить потужну модель можна покласти під ковдру, щоб нагріти ліжко перед сном. Пристрій коштує в Україні близько 2000 грн і дає багато користі за свої гроші.

Нещодавно Фокус писав про пристрої, які допоможуть зігрітися, і серед них — Ocoopa UT4 Extreme. Це потужна грілка, призначена для подорожей у холодні регіони. На найсильнішому режимі вона нагрівається до 60 градусів Цельсія, а на найслабшому працює до 18 годин.

Ocoopa UT4 Extreme дає змогу використовувати її акумулятор ємністю 10 000 мА-год як павербанк, щоб зарядити смартфон або інший ґаджет через роз'єм USB Type A або USB Type C. У неї також вбудований ліхтарик, що ніколи не буде зайвим під час вимкнення світла. Батарея повністю заряджається за 3 години, завдяки підтримці Power Delivery і Quick Charge 3.0.

Свічковий обігрівач

Саморобний свічковий обігрівач дасть трохи тепла в холодній квартирі Фото: Скриншот

Проста, але досить ефективна технологія, що дає змогу хоч трохи зігрітися в морозні дні, коли опалення у квартирі не працює після обстрілів. Конструкція складається з двох керамічних горщиків, металевої шпильки з різьбленням і підставки. На підставці розміщуються свічки, що горять, які нагрівають горщики. На це потрібен певний час, але кераміка довго зберігає і віддає тепло.

Не варто розглядати цей варіант як повноцінну заміну електричним обігрівачам або дров'яним печам — тепла буде набагато менше. Водночас свічковий обігрівач може на кілька градусів підняти температуру в невеликій і утепленій кімнаті, зігріти змерзлі руки і ноги. Якщо розмістити в кімнаті кілька таких пристосувань — ефект буде відчутний.

Для більшого ефекту можна встановити у квартирі туристичний намет — пристрій швидко нагріє повітря всередині, але потрібно остерігатися пожежі.

Додаткова перевага: як паливо можна використовувати як звичайні, так і ароматичні свічки, щоб ще й запах був приємним.

В Україні готовий обігрівач можна купити за ціною 1500-1800 грн уже зі свічками в комплекті, хоча їх вистачить ненадовго. Після складання їх можна переносити з місця на місце, подібно до лампи.

За бажання можна зробити подібний обігрівач своїми руками, використовуючи глиняні горщики або цеглу, головне — дотримуватися правил пожежної безпеки.

Газові обігрівачі

Газовий балон з інфрачервоним пальником врятує від холоду Фото: Скриншот

Газові балони небезпечно тримати у квартирах, але в критичних ситуаціях можна використовувати їх для опалення та приготування їжі. В Україні можна купити туристичні балони на 2, 5, 8 або 10 літрів, у комплекті часто йдуть пальники — насадки для посуду, та інфрачервоні пальники. Останні під час спалювання газу нагрівають керамічні або металеві панелі до високої температури і випромінюють інфрачервоні хвилі, які направлено нагрівають предмети і людей, а не повітря.

У продажу є газові обігрівачі, до яких потрібно приєднувати все ті ж балони. Їхня ефективність може бути трохи вищою, ніж у інфрачервоних пальників за рахунок більшої площі панелей, але це не гарантовано. До того ж, шланг або перехідник на обігрівачі можуть стати слабкими місцями в конструкції і призвести до витоку газу.

Газові обігрівачі працюють доволі ефективно, економно, не чадять, хоча й потребують обережного поводження та регулярного провітрювання. Головна складність полягає в тому, щоб заправити балон.

За законом, це можна робити тільки на спеціалізованих газонаповнювальних пунктах (ГНП), які іноді працюють при АЗС. Є також компанії, які самі заправляють або обмінюють балони.

Біокамін

Біокамін скрасить зимові вечори і допоможе зігрітися Фото: Скриншот

Біокамін — це простий у застосуванні агрегат, призначений для опалення та створення затишної атмосфери в будинку. Як паливо він використовує гелієві або спиртовмісні рідини. Під час горіння вони не виділяють шкідливих речовин.

Паливо заливається в передбачений резервуар, який найчастіше виготовляється з нержавіючої сталі, і підпалюється запальничкою. Камін гаситься закриттям спеціальної заслінки або кришки, що перекриває доступ до кисню.

Біокаміни можна відносно безпечно використовувати у квартирі, переносити з місця на місце і підлаштовувати під інтер'єр. Повний резервуар біоетанолу забезпечить безперервну роботу каміна на кілька годин. Чим більший резервуар — тим більше тепла виділяє камін.

З іншого боку, біокаміни коштують чимало, та й на паливо доводиться витрачатися, а за виділенням тепла не можуть повноцінно конкурувати з електричними обігрівачами. Відкритий вогонь вимагає постійного нагляду.

Раніше експерти назвали 3 найкращі зарядні станції 2025 року, які виручать під час відключень світла. Вони тихі, універсальні, безпечні для використання в приміщенні та можуть заряджатися від сонячного світла.