Як зігрітися без опалення і світла взимку в Україні: допоможуть три простих пристрої (фото)

Під час масованого обстрілу 27 грудня Росія вкотре пошкодила енергосистему України, внаслідок чого люди подовгу залишаються без світла та опалення. Кілька гаджетів можуть полегшити ситуацію.

Коли немає світла, потужні електричні обігрівачі не допоможуть зігрітися, на щастя, деякі прилади працюють від акумулятора. Фокус підібрав три простих і недорогих пристрої для обігріву цієї зими.

Грілки для рук Ocoopa UT4 Extreme

Ocoopa UT4 Extreme зігріє руки і не тільки в холодному будинку Фото: Скриншот

Пристрій, що складається з двох "половинок", зігріває руки і водночас може слугувати джерелом живлення для інших гаджетів завдяки вбудованій батареї ємністю 10 000 мАг. Є також ліхтарик, який стане в нагоді під час вимкнення світла у квартирі.

Кожна частина Ocoopa UT4 Extreme оснащена двома нагрівальними елементами: більший зверху і менший з іншого боку. Великий нагріває основну частину долоні, а менший — кінчики пальців, хоча можна і навпаки.

Пристрій нагрівається практично відразу ж після натискання прогумованої кнопки на рівні великого або вказівного пальця. Є три основні режими нагріву, які перемикаються тією ж кнопкою. Є також режим "Додатковий нагрів", щоб його ввімкнути, потрібно довго утримувати кнопку підсвічування.

Заявлений час роботи при повністю зарядженому акумуляторі становить 16 годин при найслабшому режимі. При виборі сильніших режимів енергії має вистачити на 12, 9 і 6 годин відповідно.

UT4 Extreme підтримує технологію швидкої зарядки PD. В Україні такий прилад можна купити приблизно за 2000 грн.

Кружка з підігрівом Ember Mug 2

Розумний кухоль із підігрівом Ember Mug 2 Фото: Скриншот

Система Ember Mug 2 забезпечує підігрів кави, чаю або інших напоїв до комфортної температури з високою точністю. Купити такий пристрій в Україні можна за ціною від 6000 грн.

Керується вона за допомогою програми на смартфоні. У додатку є попередньо встановлені температури для поширених напоїв, таких як лате, фільтрована кава, чорний і зелений чай, а також капучино. Якщо ж смартфон розрядився, відключився або просто опинився занадто далеко, температура буде автоматично виставиться на середню (близько 57 градусів Цельсія).

Вбудована батарея дає змогу брати чашку із собою замість термоса, запасу енергії вистачає приблизно на 80 хвилин безперервної роботи. Після розрядки акумулятора температуру напою можна підтримувати ще деякий час.

Електрична ковдра

Електроковдра дає змогу зігрітися, коли будинок не опалюється Фото: Aliexpress

Електричні ковдри нагріваються завдяки спеціальним елементам або проводам, вшитим у тканину. Вона дає змогу швидше зігрітися, якщо в кімнаті холодно, і підігріти постіль перед сном.

Більшість моделей вимагають підключення до розетки або хоча б зарядної станції, але є малопотужні версії з низькою напругою (12-24 В), які можна живити від павербанків. При виборі такого пристрою потрібно обов'язково перевірити, яка напруга йому необхідна і чи є підключення через USB-кабель.

Наприклад, одна електроковдра на Aliexpress розміром 140х100 см обіцяє швидке нагрівання всього за хвилину і коштує від 800 грн. Вона зроблена з м'якого поліестеру, довго тримає температуру і рівномірно її розподіляє. Ковдра підтримує USB-кабель, оснащена регулятором тепла з трьома режимами (максимальна температура приблизно до 55 градусів), таймером автоматичного вимкнення через 1 годину для безпеки.

29 грудня директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попередив, що відключення світла в Києві по 16 годин триватимуть ще тиждень щонайменше. Після цього доведеться миритися з тим, що електрика буде тільки 12 годин на добу.

Раніше писали, чому USB-підігрівачі чашок небезпечно підключати до ноутбуків. Є ризик пошкодження обох пристроїв.